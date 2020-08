El escándalo que envuelve a las autoridades del Parque Industrial y Tecnológico de Quilmes (PITQ), no cesa. Este semana siguió con una dura carta documento enviada a la administradora del PITQ, Norma Sommadossi, donde -entre otros cuestionamientos- se le pide que “rinda cuentas y gastos ante la asamblea de propietarios, cómo se realizaron los mismos, en qué se realizó y quienes tomaron las decisiones para llevar a cabo los mismo”.

Las dudas sobre un gran agujero negro donde nadie da explicaciones está desde hace tiempo en la cabeza de la mayoría de los industriales y propietarios del Polo Industrial. Y desde la cúpula comandada por titular del área, Ignacio Carpintero, no hacen nada para aclarar.

“No hacerlo público sólo lleva a creer que tiene algo que ocultar, la invitamos a rendir los gastos y las cuentas en forma pública para que tomen conocimiento de los mismos todos los propietarios y no solo los que concurren a las asambleas”, le señalaron a Sommadossi, empleada de Carpintero y también apuntada por estos temas.

“Con relación a las expensas que supuestamente debe la empresa, como usted bien debería saber, la procedencia de dichas deudas están siendo discutidas en sede judicial, en donde se están llevando a cabo las acciones tendientes a determinar si las mismas se encuentran correctamente liquidadas, con la realización de pericias contables y pruebas documentales de diferentes tipos”, le respondieron a la administradora.

Asimismo, le recordaron a la cúpula del PITQ un tema que la semana pasada fue dado a conocer: Los defensores de carpintero son pagados con las expensas todos. “Siendo que cuenta con un ejército de abogados, (que son pagados por todos los propietarios), podría contar con un mejor asesoramiento, ya que si bien, la ley 14.701 se refiere a los administradores de consorcios de propiedad horizontal, la misma puede ser extrapolada al resto de los consorcios que no se encuadren específicamente como de propiedad horizontal, medida que está siendo discutida en la justicia.

“Independiente de ello, la ley obliga a los administradores de consorcios a realizar cursos y a inscribirse en un registro, por lo que, descontando que usted cuenta con los cursos realizados y los conocimientos suficientes para desempeñarse en la función de administradora, debe cumplir con creces los requisitos necesarios para poder inscribirse, por lo que sería un gesto de buena predisposición de su parte, acogerse voluntariamente a lo que establece la ley, y no esperar el fallo de un juez que la obligue a ello”, añadieron.

Un larguísimo listado de reclamos varios que no encuentran respuestas

Cada día son más los propietarios y empresarios que se suman a los que le vienen reclamando respuestas a las denunciadas autoridades del Parque Industrial de Bernal Oeste, comandadas por el avellanedense, Ignacio Carpintero. Este semana redactaron una serie de puntos que aún no encuentran ninguna respuesta.

1 – Robos a muchos propietarios/medidas a tomar.

2 – Ejecución de impuestos por parte de ARBA

3 – Denuncias penales varias (entre las que se destacan las de manejos fraudulentos de los dineros del Parque, y que este medio y otros informáramos oportunamente).

4 – Falta de mantenimiento en general.

5 – Circulación de camiones con exceso de peso or todo el predio.

6 – Emisiones contaminantes.

7 – Deudas de expensas de Ignacio Carpintero y sus empresas relacionadas.

8 – Venta de lotes/ingresos de dinero.

9 – Lote del Mástil (uno de los mejores predios del Polo): quien es el dueño/a quien se lo compró/quien cobró y cuanto por ese lote.

10 – Deuda de impuestos municipales.

11 – Por qué la imposibilidad de escriturar.

12 – Pagos siderales a estudios jurídicos con actividades dudosas.

13 – Gastos incomprensibles en la liquidación de expensas/Limpieza de veredas/entradas a fiestas/corte de pasto.

Y la lista sigue…