La semana pasada descubrimos a Mónica Frade con su fraude tuitero y no pudiendo bancar sus palabras borró con el codo lo que escribió con la mano. Ahora le llegó el turno al incontinente tuitero de Mario Sahagún, varias veces concejal y dirigente tardío del perezgresismo, más allá que él diga que está jubilado es uno de los principales hombres de ese sector del lavagnismo. Sahagún disparó: “Si mi rival en una elec-ción no tiene fiscales suficientes o no tiene idoneidad para Fiscalizar, tengo la obligación ética, moral y cívica de pensar como un verdadero militante y chorearle todos los votos que pueda”. Acto seguido, tanto en Facebook como en Twitter le llovieron una andanada de críticas. Sahagún optó por borrar el tuit y responder que “no habían entendido su ironía”.