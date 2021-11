Roberto «Mata» Rodríguez es el sindicalista más opulento y millonario de la zona sur. caballos de carrera, visitas a Las Vegas ver boxeo, campos, ganado y mucho más. Es tan asquerosa su presuntuosidad que a esta altura, y después de varias denuncias de muy pocos medios, como este, parece vulgar. El «Mata», como lo conocen, es eso, pero también puede ser mucho más…. Miren que hace en el club que conduce el titular de los mercantiles de la región…

Como saben los lectores de este CIB, no acreditaron a un programa periodístico a cubrir el partido del club Naranja porque en un programa salió una publicidad partidaria de la opositora Juntos, grabado antes de la veda.

A partir de esa medida de la Asociación Deportiva Berazategui (ADB) contra el medio Bera Un País TV ante la primera final por el ascenso frente a Dock Sud, se suman críticas hacia el silencio del presidente del club, Roberto Mata Rodríguez.

Una de ellas partió del relator Luis Rodríguez, quien sigue desde hace años los cotejos del fútbol local:

Luis R.

Usted no tiene entidad ni autoridad política para legislar sobre los medios de comunicación, y usted como sindicalista lo sabe. Estoy enojado con usted, porque así como lo saco al aire para felicitarlo, también me gustaría que dé la cara: le he mandado más de cinco mensajes durante la semana y ninguno me fue contestado

Usted no puede erigirse en el dueño de la institución y decir con el dedo «este medio entra y este medio no entra», ¿Por qué?, porque ese medio infringió la ley de pasar un aviso político en la veda. Sí, pero para eso el castigo lo da el ENACOM, no la ADB, porque con ese mismo criterio yo me hubiera parado en la puerta y le hubiera dicho «usted no entra», ¿Por qué? Porque no se me da la gana, porque usted es un mal dirigente… zapatero a tus zapatos.

Las leyes están para que se cumplan. Me extraña de usted… y sabe el aprecio que le tengo, pero cuando hay que marcar el camino equivocado también lo quiero hacer, y lo hago ahora y no cobardemente, porque usted sabe la cantidad de mensajes que tiene en su celular.

No me importa quién es el chivo, el que sea. Lo que me importa es que es un ataque liso y llano a la libertad de prensa, y este medio (y los involucro a todos), no apoyamos la censura. Estamos en 2021, la Argentina necesita de la unidad de todos, no de actos demagógicos e infundados, para usted y para toda la Comisión Directiva, firmado, el humilde Luis Rodríguez. Luis Rodríguez