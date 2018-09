Otro robo cin ematográfico en “Nuevo Quilmes”: Cavaron un pozo, se metieron en una casa, ataron a sus dueños, les robaron todo, y la empresa de seguridad no vio nada

Las primeras investigaciones sostienen que al menos los seis delincuentes que ingresaron al barrio privado Nuevo Quilmes de Bernal, estuvieron socavando el pozo para ingresar a la vivienda unas cuatro o cinco horas. Pero ninguna autoridad del barrio, el intendente del lugar o la empresa de seguridad cuestionada SECURITAS no vio nada, lo que le sigue sumando más puntos oscuras a la trama macabra del countrie, agregándole que el dueño de la vivienda desvalijada no quiso hacer la denuncia pertinente, ocupándose de la misma la policía de oficio (Bernal 8va), y a raíz de las llamadas de los vecinos del barrio.

El nuevo robo, el séptimo de este tipo en “Nuevo Quilmes” en lo que va del año, fue esta madrugada en la ‘Comunidad 2’, un lote lindero a la calle Caseros, donde la media docena de delincuentes hicieron boquete en la tierra para no ser detectados por el cerco eléctrico.

Una vez adentro, ingresaron al domicilio alrededor de la 1 de la madrugada, tomaron a la familia de rehén, los ataron, para luego encerrarlos en el baño, llevándoles todas sus pertenencias (joyas, dinero, elementos de electrónica y telefonía).

“La seguridad le echa la culpa a la policía bonaerense, porque ese sector posee lotes externos, que están fuera del barrio cerrado”, aseguraron mediante mensajes de guasap numerosos vecinos, varios de los cuales se comunicaron con El Suburbano y Agencia Suburbana de Noticias.

La seguridad del barrio está a cargo de la controvertida SECURITAS, que nunca resuelve ni logra desenmascarar ninguna maniobra en el countrie; para colmo, ni los hermanos Grasso, cara visible del emprendimiento y desarrolladores del barrio, como Alberto Santana, hacen oídos sordos a los problemas y reclamos varios de parcelistas y dueños.