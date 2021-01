El joven concejal varelense de Juntos por el Cambio y dirigente del espacio PRO, no descansa en su busqueda de desplazar a figuras históricas y barones del Conurbano, como Julio Pereyra y su adlater y actual intendente, Andrés Watson

– ¿Cómo proyecta el 2021?

– Como cada año, el objetivo es siempre estar cerca de los vecinos y seguir trabajando juntos por el Varela que queremos tener. Tenemos muchos desafíos por delante, sobre todo después del año difícil que tuvimos que atravesar por la pandemia, pero tenemos más energía que nunca.

– ¿Va en busca de la renovación de su banca de concejal?

– Mi lugar siempre estuvo y seguirá estando al lado de los vecinos, independientemente del cargo. Desde donde me toque estar, mi compromiso será siempre transformar la realidad de Varela.

– ¿Está en tratativas de acuerdos políticos para comenzar a transitar el camino al 2023?

– Es muy pronto para hablar del 2023. Prefiero ir paso a paso, sin apresurarme, porque creo que de esa manera las cosas se hacen mejor. Imagínate que estamos frente a un 2021 incierto. Ahora estoy enfocado en todo lo que podemos hacer este año para acompañar a los que la están pasando mal a causa de la pandemia.

– ¿Quiere ser intendente de Varela?

– Si, me encantaría. Cuando me metí en política lo hice porque creo que es una herramienta transformadora y que tiene que estar al servicio de los vecinos. Esa es la esencia que caracteriza el trabajo de nuestro espacio y es lo que me gustaría hacer por todos los varelenses. Hoy lo hago desde el Concejo Deliberante, pero me gustaría hacerlo también desde la intendencia.

– ¿Qué busca cambiar en la ciudad?

– Varela tiene muchas carencias. Hace casi 30 años que gobierna el mismo partido y los barrios están igual de mal, pero si te tengo que nombrar las problemáticas principales serían la falta de asfalto, la inseguridad y el estado de las salitas. ¿En qué me baso? En que Varela tiene el 70% de sus calles de tierra, las salitas están en pésimas condiciones, con sistemas de turnos que ya no se pueden seguir sosteniendo. En la última campaña, nuestras propuestas tuvieron que ver con mejorar esos aspectos, creando un mapa de asfaltos digital para que los mismos vecinos marcaran las calles de su barrio que no estaban asfaltadas- aunque muchas veces en la municipalidad figuran como tal y no es cierto-; proponiendo la colocación de garitas de control en puntos estratégicos; y, en el caso de Salud, implementando un sistema de turnos telefónico para que la gente ya no tenga que hacer filas de madrugada en las salitas, además de sumar más cantidad de profesionales en estos lugares para descomprimir la guardia del Hospital. Son muchos años de abandono, de desidia, de promesas incumplidas. Imagínate que el 50% de Varela no tiene cloacas. Hace unos días recorrí las calles de Santa Rosa junto a José y los vecinos me contaban que muchos de ellos se habían mudado ahí por la promesa del intendente Pereyra de asfaltar esa zona, pero nunca ocurrió. Jugar con la esperanza y la ilusión de la gente de progresar y vivir mejor no es bueno.

– ¿Cómo definiría la gestión Pereyra-Watson?

Watson y Pereyra son lo mismo. Desde hace muchísimos años trabajan juntos y hoy le toca hacer a Watson lo que Pereyra no puede hacer, pero le ordena. Está claro que las riendas las sigue teniendo él. Con Watson las pavimentaciones siguen siendo mejorados que duran un mes, las calles siguen siendo una boca de lobo, los puntos seguros siguen teniendo una función nula, las zonas rurales se siguen inundando. Es una gestión nula, completamente. Una falta de respeto a quienes pusieron su confianza en él, creyendo que sería distinto.

– ¿Cómo la calificaría? Por qué?

– La mitad de los varelenses quiere otra cosa para la ciudad, creo que la calificación que mejor describe su gestión es esa. En 30 años no pudieron lograr que Varela progrese o, mejor dicho, no quisieron. Hablamos de los vecinos de Villa Hudson, que hacen fila afuera de la de salita a la madrugada, en pleno invierno, para conseguir un turno y a veces llegan a la ventanilla y ya no hay más números; de los vecinos de Bosques que cada dos por tres se inundan cuando rebalsa el arroyo; de los productores que pierden cosechas cuando se inunda todo o pierden ventas cuando los camiones no pueden ingresar porque se quedan empantanados; de los vecinos de La Carolina 2 y Los Tronquitos, que tienen que caminar cuadras y cuadras para poder tomarse un colectivo; de los vecinos que se mueren porque ante una emergencia las ambulancias no pueden pasar al barrio; de los padres que viven con el corazón en la boca cuando sus hijos se van temprano a trabajar o a estudiar porque saben que las calles no tienen luminarias y que tampoco pasan los patrulleros. No hay mucho más que agregar a todo eso.

– ¿Qué proyecta a futuro?

La proyección siempre está en sacar a Varela adelante. Deseo de todo corazón que nuestra querida ciudad sea lo que merece ser: industrializada, pujante, esa que nuestros abuelos veían con orgullo y en la que se imaginaban que nosotros íbamos a poder estudiar, trabajar y vivir acá. Ojalá todos los varelenses se den cuenta que podemos ponerle un límite a esto que nos pasa y que nos duele; que nos hicieron creer que no había otra ciudad posible, pero es mentira.