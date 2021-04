El concejal varelense, y principal referente del PRO del distrito, Pablo Alaniz, recorrió algunas calles del barrio Santa Rosa junto a Sergio, un vecino que lo invitó a través de las redes sociales para contarle los principales problemas de la zona, y luego dialogó con Nicole, del barrio San Jorge.

“Siguen pasando los años y en cada rincón de la ciudad los vecinos me cuentan lo mismo: que caen dos gotas de agua y las calles se vuelven de barro, que las ambulancias y los patrulleros no entran en sus barrios, que la falta de luminarias genera más inseguridad”, dijo el referente tras la recorrida por Santa Rosa y agregó: “con todo lo que está pasando a nivel sanitario, que la infraestructura de Varela sea una preocupación más para la gente es signo de una gestión irresponsable”.

Más tarde, el concejal dialogó con Nicole del barrio San Jorge sobre la ciudad que le gustaría ver dentro de unos años, las actividades deportivas que realiza y sus ganas de poder trabajar y estudiar en el distrito. De la charla participaron también su mamá y otros dos vecinos.

“Todos los vecinos colaboran para mantener mejor el barrio, tiran cascotes en las calles y siempre buscan algo para hacer, pero en realidad no es responsabilidad de ellos”, contaron los presentes.