Pacientes y agrupaciones que nuclean a personas con cáncer reclamaron en Plaza de Mayo y frente a la Superintendencia de Servicios de Salud por “menos burocracia y más efectividad” para la atención debida a pacientes con cáncer. “Muchos pacientes retomaron los tratamientos que estaban suspendidos por el coronavirus, pero algunos se encontraron con la enfermedad ya avanzada”.

Identificados con pañuelos rosa -y pese a la continuidad de la pandemia de Covid-19-, un centenar de familiares y pacientes oncológicos se organizaron a través de redes sociales para salir a la calle a protestar y reclamar, hacerse ver y buscar que se sepa que sufren la falta de medicación y una “infinita burocracia” para la atención, y para que el Estado posibilite la continuidad y concreción de tratamientos, pese que en nuestro país existe una ley de protección para quienes sufren cáncer, de la que aseguran, no se está cumpliendo.

“¿Dónde está nuestro presupuesto para medicación?, ¿por qué no priorizar nuestro cuidado integral?, ¿están desentendidos del tema?, quiénes son responsables de ello?, ¿por qué Derechos Humanos no nos defiende?, ¿es porque somos ciudadanos de descarte?, ¿por qué no pensionan a los enfermos oncológicos?”, fueron algunas de las preguntas acompañadas por la consigna “el cáncer no espera” que llevaron a la marcha que realizaron el miércoles pasado a Plaza de Mayo y a la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud.

“No todos los pacientes podemos salir a reclamar. Fue un día de dolor pero había que salir”, dijo a Data Conurbano Vanesa Springweiler, una de las manifestantes. “Proponemos que se respete la Ley Oncológica (23.611), que nos llegue la medicación y tratamiento en tiempo y forma. Hasta nos acercaríamos para tratar de colaborar para resolver esta problemática. Exigimos el primer derecho humano: la vida.”

Vanesa tiene 42 años y es vecina de Claypole, Almirante Brown. Cursa su tercer cáncer de mama en solo tres años que mutó al más agresivo.

“Estoy diagnosticada desde septiembre con metástasis y porque yo decidí hacerme ver un bulto que hallé en mi mama. Nos decían que nos quedemos en casa y aún no recibo mi primer quimio. No llegan las drogas completas y el cáncer no espera ni en mi cuerpo ni en el de nadie. Salimos a reclamar también por solidaridad. Un reclamo individual hubiera sido más fácil pero menos comprometido”, manifestó Vanesa.

Situaciones como esta se multiplican, y son varios lo que hablan de falta de controles que terminaron agravado cuadros, ya que al regresar a la atención médica hay casos puntuales de hallar una enfermedad avanzada. Es en este sentido que desde la comunidad existen organizaciones solidarias dispuestas a dar una ayuda, contención y disparar campañas -bancadas por humildes bolsillos- que apuntan a la obtención de medicación que no suele ser precisamente barata.

Desde las agrupaciones entendieron la iniciativa del gobierno nacional de Emergencia Sanitaria que, en el marco de la pandemia, direccionó recursos y atención a fortalecer el sistema sanitario de cara al coronavirus, pero ven que a la temática cáncer la dejaron de lado tanto desde el estado como de las obras sociales.

“La respuesta es que no hay medicación y por el Covid el sistema de salud se encuentra retrasado para todos los estudios que debemos realizarnos.”

Nuestro país cuenta con la Ley 23611, que declara de interés nacional “la lucha contra el cáncer, los linfomas, las leucemias y demás enfermedades neoproliferativas malignas”.

Es de 1988 y fue bien recibida en ese entonces, pero con el correr del tiempo desde las organizaciones señalaron que la norma “tuvo reformas y aparte la han desmenuzado por región así que ya de Federal le queda poco y nada”.

“Creo que no se cumple en casi nada. Una ley maravillosa pero llena de recursos de amparo que también son ignorados en muchos casos”, indicó Vanesa, teniendo en cuenta que estas instancias, si no se encara por una asociación, pueden costar entre 70 mil y 100 mil pesos.

Pacientes y familiares hablan de un “estado ausente” y “sin respuesta”: “Sólo esperamos el llamado de los Bancos de Drogas que llegan muy a destiempo y las obras sociales están casi a la misma altura con el problema de entrega de medicación y autorizaciones. Parece que van tirando la suerte y algunos les cae del lado de la suerte y otros no”.

