Fue un hecho trágico que no debe olvidarse. Situación por la que se recordará la noche en el que cuatro adolescentes murieron en calabozos de la Comisaría Primera de Quilmes tras el abandono policial. Hecho por el que varios efectivos y autoridades policiales fueron destituidas y condenadas por la que se denominó "Masacre de Quilmes".

El próximo sábado 22 de octubre, se señalizará la sede de la Comisaría Primera de Quilmes para que no se olvide que allí, funcionarios públicos no cumplieron con su deber, generando lo que se denominó Masacre de Quilmes.

Acto que iniciará a las 15 horas, en la esquina de Alem y Sarmiento. Posteriormente, los participantes se movilizarán unas cuadras, hasta la Plaza de la Estación de Quilmes para realizar el acto central, donde se pedirá Justicia para Diego, Elías, Manuel, y Miguel.

Historia

La Masacre de Quilmes ocurrió en la noche del 20 de octubre de 2004 cuando policías ingresaron a las dos celdas de la Comisaría Primera de esa localidad, que alojaba a 17 adolescentes, a quienes golpearon y sometieron a torturas.

En reclamo, los detenidos iniciaron un incendio y motín, que derivó en la muerte de los cuatro jóvenes: Maldonado y Figueroa, Giménez (15) y Aranda (17). Maldonado fue el primero que falleció -el 21 de octubre- tras el incendio, mientras que el día siguiente murió Figueroa; el 25 de octubre, Giménez, y el 11 de noviembre, Aranda.

Durante el juicio de 2015, la Justicia determinó que los adolescentes fueron torturados en la dependencia policial y que se los dejó morir en el incendio que ellos provocaron al iniciar un motín.

Por las torturas y el incendio, se encuentran sentenciados a penas de entre 3 y 16 años el excomisario Juan Pedro Soria, el subcomisario Basilio Vujovic, el oficial inspector Fernando Pedreira, el cabo Hugo D’Elia, los agentes Franco Góngora, Gustavo Altamirano y Elizabeth Fernanda Grosso, y los oficiales Gustavo Ávila, Héctor Jorge Gómez y Juan Carlos Guzmán.

Tiempo después, y como suele suceder con el accionar Judicial, lo que unos juzgan otros lo modifican. Y más en situaciones de poder real. Por lo que la Sala III del Tribunal de Casación Penal integrada por los jueces Víctor Violini y Ricardo Borinsky, confirmó la reducción de sentencia sobre los Policías a los que se encontró como responsables del incendio en los calabozos de la Comisaría Primera de Quilmes de prisión, inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en cargos públicos y tener o portar armas de todo tipo, accesorias legales y costas, como autor del delito de omisión de evitar torturas.

En el 2015, había recibido 10 años de cárcel. Al subcomisario Basilio Vujovic fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión, y 7 años de inhabilitación especial para desempeñarse en cargos públicos. Hace 3 años había recibido una condena a 4 años de cárcel. Al inspector Fernando Carlos Pedreira fue condenado a 16 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua.

Había recibido en 2015, 19 años de prisión. Al cabo Hugo Daniel D’Elía fue condenado a 9 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua. La pena anterior fue de 10 años de cárcel. Al agente Juan Carlos Guzmán quedó condenado a 7 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.

En 2015, recibió 9 años. A la agente Elizabeth Fernanda Grosso fue condenada a 3 años y 6 meses de prisión, y 6 años y 6 meses de inhabilitación para desempeñarse en cargos públicos. La pena anterior fue de 3 años y 6 meses de prisión. Franco Manuel Góngora recibió 3 años y 1 mes de prisión, y 6 años y 2 meses de inhabilitación para desempeñare en cargos públicos. Había recibido en 2015, 3 años y 4 meses. Gustavo Daniel Altamirano recibió 3 años y un mes de prisión; y 6 años y 2 meses de inhabilitación para desempeñarse en cargos públicos. En el fallo anterior la condena fue de 3 años y 4 meses.

Al inspector Jorge Rubén Horacio Gómez recibió 3 años de prisión que se tiene por purgada; y 6 años de inhabilitación para desempeñarse en cargos públicos. En 2015 recibió una pena de 3 años.

Por todo esto, familiares y amigos de las víctimas señalizarán la sede policial donde ocurriera la denominada Masacre de Quilmes.