En el día de hoy el dos veces intendente de Quilmes y hoy precandidato a Jefe Comunal por el Frente de Todos, Francisco ‘Barba’ Gutiérrez, presentó ante la prensa y diferentes personalidades del distrito su lista de concejales y consejeros escolares, entre las que se destaca Evangelina Ramìrez, su esposa, quien fuer una destacada legisladora provincial y una de las más sobresalientes Secretarías de Cultura que hubo en el distrito.

En la presentación Gutiérrez destacó la presencia en partes iguales de mujeres y hombres en la nòmina,incluso en un hipotético tercer gobierno comunal, y analizó el impacto negativo de las políticas económicas del actual gobierno sobre el trabajo local, industria y comercio y sobre el deterioro de las áreas de educación, arte, cultura, deporte, vivienda y salud.

En off, varios alegados a su sector le confiaron a este medio su molestia por la injerencia de importantes dirigentes no quilmeños en estas PASO locales, “como Jorge Ferraresi”, quien ya dio su fuerte respaldo a Mayra Mendoza.

No quiso hablar de sus rivales internos, “que hablen ellos”, y destacó la fortaleza de esta lista ya que los precandidatos y las precandidatas que la conforman provienen del ámbito de los trabajadores, científicos, profesionales, educadores y militantes sociales de distintos barrios del distrito.