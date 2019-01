Vecinos de Berazategui se comunicaron con El Suburbano y expresaron su preocupación por el estado de un predio de 153 y 21, que según señalaron “está lleno de roedores”.

“Cada vez vemos más ratas, varios vecinos llamamos para que lo vengan a limpiar, pero por ahora nada; está enfrente del taller y cada vez tiran más autos y no cortan el pasto. Hace un par de años no estaba asi, lo mantenían, y ahora taparon con lonas el frente para que no se vea”, añadieron.