La campaña "Más luces menos ruido" tiene el objetivo de concientizar sobre el uso de pirotecnia durante las fiestas. Fue lanzada por la Agrupación TGD Padres TEA Berazategui Red Federal, debido a que algunos niños y niñas con condición del espectro autista, por su alta sensibilidad auditiva, sufren los estruendos que provocan los fuegos artificiales. De esta manera, se acoplan a la Ordenanza Municipal Nº 4208 que prohíbe su uso y comercialización.

"A muchas personas con autismo, la pirotecnia no es que les afecta sino que les duele, entonces no son unas fiestas felices para todos. Por eso, desde la organización impulsamos que se cumpla la ordenanza y fomentamos que se denuncie a quienes no la respeten", aseguró la referente de la agrupación TGD Padres TEA Berazategui Red Federal, Gisela Carrera.

En este sentido, el Municipio solicita no comprar y, además, denunciar los puestos y negocios que la comercializan. Para esto, pueden llamar al Centro de Atención al Vecino (CAV): 0800-666-3405, de lunes a viernes de 8.00 a 16.00 y sábados hasta las 14.00; al área de Inspecciones Comerciales de la Secretaría de Trabajo municipal: 4356-9200 (Int. 2091) de lunes a viernes de 8.00 a 16.00 o al Centro de Operaciones Municipal (COM), mediante las líneas 0800-999-2525/0247, todos los días durante las 24 horas.