En un encuentro virtual organizado en el marco del ciclo “Mil Mujeres construyendo futuro” de la escuela de capacitación del PRO bonaerense, ambas dirigentes nacionales expusieron y debatieron junto a las mujeres bonaerenses el momento político con eje en seguridad y justicia.

El encuentro fue moderado por la senadora provincial Lorena Petrovich y la ex intendente Fernanda Antonijevic, y recorrió la situación política actual dejando algunas definiciones contundentes. “Creo que nos reconciliamos con muchos votantes que se nos alejaron votando por Fernandez y hoy nos vuelven a mirar”, sostuvo Bullrich y añadió: “Esta reconciliación nos da una enorme posibilidad de ampliar nuestra representación. No solo en las bancas sino en esa que va más allá y que es una representación de principios compartidos y valores en acción.”

En referencia al presidente y a sus expresiones sobre el espacio, sostuvo: “Alberto nos señala diciendo “ahí están los republicanos” como siLo eso fuera malo. Como si no fuéramos República Argentina, como si no fuéramos Propuesta Republicana. Desde que asumieron trataron de pisotear las instituciones republicanas y hasta ahora no pudieron con ninguna”, opinó.

A su turno, Arietto repasó la situación de los cordones bonaerenses y sostuvo: “Hay lugares del Conurbano donde se vive clima de fin de siglo. La Matanza por ejemplo. Tenemos que poder organizarnos para ganar en esos lugares. Y es posible. A La Cámpora le tenemos que contraponer un destino de libertad y progreso.”

EL CASO CHOCOBAR

Tras compartir un compacto del caso del policía recientemente condenado, Arietto señaló: “El delincuente cuando sale a delinquir sabe lo que le puede pasar porque está violando la ley. El kirchnerismo romantiza la delincuencia desde la comodidad de su casa atribuyendo la delincuencia a la pobreza. Con 45% de pobres si eso fuera cierto estaríamos en una guerra civil. El 1% de los pobres delinque. El 99% no lo hace. Chocobar cumplió con su deber”.

CIERRE

Al concluir, Petrovich remarcó “La importancia de este tiempo electoral. Tenemos que reforzar nuestra presencia en las Cámaras porque desde ahí vamos a poder construir ese 2023 de transformación que necesitamos”.