A horas del sangriento tiroteo entre bandas narcos en Florencio Varela, el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, responsabilizó una vez más a la Justicia por la inseguridad: “No sabemos si son vagos o cómplices”, remató.

“El 28 de julio, hace menos de un mes, pedimos la detención de uno de los que está señalado como autor de todo esto. El juez todavía no nos dio los allanamientos, acá tienen la causa: siete allanamientos hemos pedido y en uno de ellos está la persona señalado como autor”, explicó Berni.

E insistió: “Esta es la Justicia que tenemos. No sabemos si los jueces no nos dan los allanamientos porque no quieren trabajar y son vagos, porque no tienen la capacidad para llevar adelante una investigación o porque simplemente son cómplices. La verdad es que nosotros estamos acá porque tenemos ese compromiso con la familia, con todo el barrio y con todos los bonaerenses”.

Asimismo, Berni dialogó con las familias afectadas del barrio San Rudecindo. “He puesto preso a jefes de policías y he puesto preso a jueces federales. No tengan dudas, no me va a temblar el pulso para poner preso a algún policía que tenga algo que ver con esto”, aseguró.

“Si los vecinos quieren una investigación, vamos a hacer una investigación porque es lo que corresponde”, culminò.