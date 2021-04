Aníbal Fernández resultó electo presidente de la Confederación Argentina de Hockey luego de la realización de la Asamblea Anual Ordinaria de la institución y ocupará el máximo cargo hasta el año 2025. Será su segundo mandato al frente de la Confederación Argentina de Hockey.

La Asamblea Ordinaria se desarrolló bajo la presidencia del Ing. Miguel Grasso, mediante la aplicación ZOOM (www.zoom.us) como consecuencia de la vigencia del Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio dispuesto por DNU 297/2020, normas complementarias relacionadas con la Pandemia COVID 19, y en función a lo establecido por la Inspección General de Justicia en su Resolución N° 11/20.

En la reunión participaron 34 de las 35 entidades afiliadas activas, que representan el 99 % de los votos de la CAH.

La relación de Aníbal Fernández con el deporte se remonta a sus épocas de voleibolista. Aunque él asegura: “Hubiera sido un orgulloso jugador de hockey. Me metí en el hockey por mis hijos y entré en la Asociación de Buenos Aires. Ahí tuve mi primer cargo dirigencial”.



-¿Quién te convenció para postularte por primera vez en la Confederación Argentina de Hockey?

-Fue el “Chapa” Retegui. No era para nada fácil, me animé, me postulé, competí y gané. Fue el 27 de abril de 2013. Tenía en la cabeza (como ahora) un montón de cosas y por ello, el 2 de junio viajé a Barcelona para hablar con el presidente de la FIH. Me recibió con mucha calidez, le hablé de mis ambiciones, entre ellas que el seleccionado de caballeros fueran top 5 en el mundo. La historia ya la conocen: medalla de oro en los Juegos Olímpicos y primeros en el ranking.

-¿Por qué renunciaste?

-Que soy un político profesional, no es novedad. Por supuesto que no se mezcla con el hockey. Hubo en nuestro país un período de cuatro años donde nos persiguieron, incomprensiblemente y con saña. Comprendí que por hacerle mal a mi persona, le harían mal al hockey. Viajé a Londres para reunirme con el presidente de la FIH a quien comuniqué mi idea de renunciar. Me acompañó en la decisión y me felicitó porque le prometí que haría muchas cosas y terminaría cumpliéndolas en el 100 por ciento de los casos. Todo lo que nos propusimos se logró.



-¿Por qué hablas de una persecución?

-No tiene sentido agrandar las cosas. Son de otro ámbito. Hasta una causa penal inventaron por la inversión en canchas en todo el país. Hace unos meses, el juez que entendía en la causa, ordenó el archivo de la misma por inexistencia de delito.

-El 28 de junio de 2016 renunciaste al cargo de presidente y ahora volvés. ¿Por qué?

-Me llamaron dirigentes y con sumo placer atesoro el llamado de varios jugadores, invitándome y me satisfizo la idea. Creo que hay mucho por hacer y vamos a colaborar para hacerlo.

-¿Con qué hockey te encontrás cinco años después?

-Con un muy buen hockey, de un muy buen nivel. Los argentinos somos distintos, nos respetan en el mundo y queremos valernos de eso para seguir siendo respetados. Hay que apostar para ocupar el lugar estratégico que tenemos en el mundo.

-Más allá de objetivos, ¿qué te proponés para este segundo mandato?

-Son muchas las cosas que hay que hacer para estar entre los mejores del mundo. Hay que cambiar el estatuto. Es viejo, poco claro, hay que “aggionarnarlo”. Para ello y gracias a estas herramientas como el zoom que nos deja la pandemia, será una decisión horizontal y de aprobación nacional. Hay que hacer un buen trabajo con la atención al afiliado. Nuestras afiliadas nos importan y son la base de sustentación. Hay que trabajar con esquemas muy positivos de desarrollo de campeonatos, con un potente esquema de capacitación, con los jugadoras y jugadores del interior. Hay que proponerse trabajar con proyectos. El proyecto de los seleccionados está en marcha y no hay que volver a hablar de los proyectos hasta después de los Juegos Olímpicos o de los Mundiales. Apostar a los proyectos con tiempo, para darles la oportunidad a los técnicos de que perfilen su idea. Es necesario además saber financiar toda la tarea que se lleva a la práctica. Estoy convencido que todo esto funcionará porque hay gente con mucha experiencia colaborando en la Confederación.

-¿Qué opinás de los seleccionados en particular?

-Tienen que volar física y técnicamente. Eso equivale a un costo y hay que saber solventarlos para que cuando lleguen los Mundiales y los Juegos Olímpicos ambos equipos estén en su punto más alto.

-Es decir que los cuerpos técnicos están firmes.

-Por supuesto. Quedan tres meses para los Juegos Olímpicos y poco tiempo más para los próximos Mundiales. Después se hará un análisis de los trabajos.

-Argentina perdió su lugar en el mundo como organizador de torneos internacionales. Más allá de la FIH Pro League, existe la posibilidad de volver a recibir campeonatos oficiales de la Federación Internacional de Hockey.

-En el momento que nos den la oportunidad, lo vamos a intentar. Hoy está la Pro League. Pero le encontraremos la vuelta.

A las declaraciones de Aníbal Fernández, se sumaron las voces de los dirigentes del hockey nacional tras la elección del nuevo presidente.



Miguel Grasso (Presidente saliente de la CAH):

“Estoy muy agradecido a la gente que me ayudó a llegar hasta el final de la gestión teniendo en cuenta el contexto actual de la pandemia. Durante toda la gestión estuve acompañado por un grupo con el cual dejamos una Confederación sólida en lo económico para que el Consejo entrante pueda gestionar tranquilo. No escatimamos esfuerzos para que los seleccionados puedan seguir entrenando y estar a la altura de cara a los compromisos internacionales. Estoy muy contento por haber trabajado en equipo y que todos los integrantes del Consejo hayan podido participar activamente. Nos propusimos profesionalizar la gestión de las distintas comisiones con gente capacitada y creo que dimos un paso importante para sentar las bases y que puedan continuar en esa línea”.

“Hace un año tuve la primera charla con Anibal y desde entonces creí que era la persona indicada para seguir lo que habíamos hecho. Estoy totalmente convencido de que está a la altura para conducir a la Confederación, contando también con la experiencia de su gestión anterior que le sirvió para aprender como hemos aprendido todos”.

Marcelo Safenreiter (Federación Bonaerense de Hockey):

“Aníbal Fernández es una persona idónea para conducir la Confederación, con capacidad de liderazgo. Ya ha cumplido este rol dejando a la Confederación muy bien posicionada tanto económicamente como estructuralmente. Tiene una postura federal con respecto a la conducción y entiendo que podrá llegar a todas las zonas del país, creando un muy buen equipo de trabajo”.



Patricio López (Asociación Santafesina de Hockey):

“La Asociación Santafesina se sumó al proyecto de Aníbal Fernández interpretando que es la persona ideal para presidir la institución, debida cuenta del conocimiento de su capacidad como dirigente deportivo, su compromiso y su capacidad de gestión, que fue plasmada además en su anterior presidencia. Consiguió 46 canchas que fueron distribuidas en forma federal a lo largo y ancho de nuestro país, generando una potenciación de la infraestructura deportiva, tan importante en nuestro deporte, compromiso que volvió a tomar para este nuevo periodo”.



Delfina Otero (Federación Rionegrina de Hockey):

“Creemos que Aníbal Fernández es una persona que puede aportar mucho al hockey por diversas cualidades, como su inteligencia y su capacidad para gestionar recursos. Es una persona resolutiva y práctica que además tiene una amplia visión y conocimiento de las realidades de cada provincia que conforman la Confederación Argentina de Hockey”.



Jorge Gómez (Asociación Salteña de Hockey):



“Considero que la anterior gestión de Aníbal Fernández fue más que exitosa porque se basó en aumentar las canchas sintéticas a nivel país y sobretodo en lugares en los que no había. El NOA se vio muy beneficiado con esa gestión y también en otros aspectos como el crecimiento del seleccionado de caballeros y capacitación a entrenadores. Esperamos que esta nueva presidencia de Aníbal tenga ribetes importantes para nuestro hockey y se concrete la anhelada Liga Nacional”.

En la Asamblea Ordinaria se oficializaron los miembros del Consejo Directivo, los cargos para el Tribunal de Disciplina y los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas.

Consejo Directivo:

Presidente: Aníbal Domingo Fernández

Vicepresidente 1°: Patricio López

Vicepresidente 2°: Delfina Otero

Vicepresidente 3°: Jorge Gómez

Secretario: Carlos Rafael Pirlo

Tesorero: Aldo Ariel Effenberger

Prosecretario: Guadalupe Avalos Cerro

Protesorero: Virginia García Riestra

1° Vocal Titular: Daniel Mario Iza

2° Vocal Titular: Sergio Daniel Marcellini

3° Vocal Titular: Ileana Schygiel

4° Vocal Titular: Marcela González

5° Vocal Titular: Gabriela Costeski

6° Vocal Titular: Miguel Becerra

1° Vocal Suplente: Alejandro Semmartin

2° Vocal Suplente: Karina Murcia

3° Vocal Suplente: Marisa Casariego

Revisores De Cuenta:

Revisor de Cuentas Titular: Hector Rubén Ceresola

Revisor de Cuentas Titular: María Lorena Leguizamón

Revisor de Cuentas Suplente: Sergio Hernán Ríos

Tribunal De Disciplina:

Presidente Tribunal de Disciplina: Marcelo Alejandro Rocca

Vocal: Paola Solange Juarez

Vocal: Marcela Patricia Domenech

Vocal: Gonzalo Alias

Vocal: Carlos Schneider