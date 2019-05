Fuentes de la UCR de la Provincia de Buenos Aires le aseguraron a este medio que después de la Convención a realizarse en Brandsen el sábado 18 de este mes, podría definirse la suerte de la UCR de Quilmes “no descartándose su intervención”, conforme con la conducta que vienen llevando a cabo las máximas autoridades del partido, muchos con cargos legislativos, a contramano de lo dispuesto por la última Convención de Gualeguaychú, donde la UCR quedó asociada políticamente al PRO en la alianza CAMBIEMOS, sin que hasta ahora medie otra definición al respecto.

Si bien hubo una posición en minoría en una de las últimas reuniones en el Comité de Distrito de Quilmes, en sintonía con lo que decidirá la UCR Bonaerense, las principales autoridades encabezadas por Christián Alvarez -presidente- y el concejal Mariano Camaño, ambos ya trabajando en el Peronismo Alternativo de Roberto Lavagna, junto al diputado Fernando Pérez Gresia Jr, no quisieron avalar aquello de seguir en CAMBIEMOS y biscaron panquequearla otra vez.

¿Pero qué decía aquel comunicado de los radicales?

“Nos encontramos hoy ante un nuevo desafío electoral y la UCR tiene que reafirmar el compromiso asumido en el 2015 en Gualeguaychú, y confirmado en el 2017 en La Plata por la Honorable Convención Nacional, y acompañada en ambas ocasiones por la Honorable Convención de la Provincia de Buenos Aires, de conformar el Frente Cambiemos”.

“Somos conscientes de las dificultades que atravesamos y de los errores cometidos en estos años de gobierno, y sabemos también que la grave situación recibida no es una excusa que hoy podamos esgrimir, pero sabemos que se ha iniciado un camino y que no es fácil no rápido dejar atrás años de populismo, que ha utilizado el asistencialismo del estado para mantener a los pobres como rehenes, dejando de la cultura del trabajo, destruyendo la salud y la educación pública, confirmando una justicia solo pensada en garantizar la impunidad”.

“Hay muchas cosas que cambiar y muchas por hacer, pero los radicales estamos convencidos que tenemos que construir un país en serio y con base sólida, reconstruyendo los daños provocados por políticas sin horizonte ni futuro. Y en estos momentos los radicales debemos ser claros y pronunciarnos a favor de fortalecer este proceso y reafirmar nuestra pertenencia a Cambiemos, apoyando a Mauricio Macri en la Nación, a María Eugenia Vidal en la Provincia, y a Martiniano Molina en Quilmes”.

Fernando Pérez: Panquequismo versión 2019

Asimismo, todos los consultados confían en que en Brandsen la UCR Provincial casi con seguridad decidirá seguir en CAMBIEMOS, a contramano de los presurosos, como el actual diputado provincial de CAMBIEMOS, hoy precandidato con Lavagna, en una suerte de panquequismo versión 2019. Su suerte y la de la UCR quilmeña tiene su correlato con esta decisión.