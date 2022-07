Con el objetivo de apoyar a otros deportistas, Alejandro Maldonado, uno de los principales referentes argentinos y sudamericanos de atletismo paraolímpico, presentará el próximo viernes 22 de Julio, en el *Centro Cultural RE*, Garibaldi 228 Quilmes, la Fundación Argentina de Paradeporte.

"Quiero hacer algo distinto, tener una mirada diferente para el paradeporte en Argentina, por eso me reuní con varios amigos con quienes coincidimos en transitar con otra visión el deporte para las personas con discapacidad. El paradeporte, juega un papel importante en la provisión de actividad física significativa. La Fundación Argentina de paradeporte, se esforzará por garantizar que las personas con discapacidad de todas las edades y habilidades alcancen su máximo potencial, que no será sólo deportivo, sino también tendrá que ver con la Educación y la Salud", aseguró Alejandro Maldonado. El encuentro se llevará a cabo el próximo viernes a las 14 horas en Garibaldi 228, Quilmes. La invitación está abierta a la comunidad en general y a todos los deportistas en particular.