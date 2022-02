La diputada provincial de Juntos, Florencia Retamoso, pre-sentó un proyecto de ley para que se libere el uso del barbijo o tapabocas en establecimientos educativos de la Provincia sin exceptuar grado o división en particular.

El proyecto solicita además que se derogue toda norma que exija el "PASE LIBRE COVID" en los establecimientos educativos.

El proyecto presentado pretende la modificación del "PROTOCOLO AULA CUIDADA Y SEGURA PARA EL MANEJO Y CONTROL DE COVID-19 EN LOS ESTABLE-CIMIENTOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO", avalado en las declaraciones del Director General de Cultura y

Educación de la provincia Alberto Sileoni: "....anticipó este jueves que en las escuelas bonaerenses el uso de barbijo será obligatorio en la educación".

"La vuelta a la normalidad debe permitirle a los chicos interactuar con fluidez con todos sus compañeros y docentes. La continuidad del uso del tapabocas no se condice con una vuelta a la educación de calidad", expresó la diputada.

"El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades fue claro en relación al uso del tapabocas en las escuelas considerando que es contraproducente en periodos prolongados", continuó.

El proyecto presentado destaca que estudios alemanes demostraron que el uso del barbijo disminuye las habilidades de lectura y de emociones que terminan afectando a la comunicación.

"El ministro de educación de la provincia y el gobernador Kicillof deben entender de una vez por todas que la educación no puede continuar en segundo plano. 280 mil chicos se desvincularon de la escuela durante la pandemia en la provincia. Las políticas educativas deberían enfocarse en un 100% en ellos, pero parecería que hoy las necesidades electorales son más importantes", agregó.