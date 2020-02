El encuentro, organizado por la Secretaría de Mujeres y Diversidades de la Comuna, que concentró memorias del pasado y luchas del presente, se presentó como una oportunidad única para debatir y exigir la construcción de un futuro mejor para el colectivo travestitrans, con un salón de los espejos colmado y que acompañó la presentación con entusiasmo y respeto.Sobre la misma Magalí Muñiz, encargada del área de relaciones públicas y comunicación del Archivo de la Memoria Trans, destacó: “el archivo comienza en una página de Facebook para conectarnos con compañeras que estaban exiliadas, hablando de un exilio interno y externo, ya que muchas nos fuimos de nuestra provincias en busca de libertad”. Y agregó: “Yo particularmente estuve presa mucho tiempo por revelarme a la autoridad, éramos activistas antes del activismo como solemos decir, peleábamos por nuestra libertad. Me siento feliz por la lucha que realizamos junto a muchas compañeras para que no les suceda lo mismo a nuestras nuevas generaciones”.A su vez, Sofía Tomé, secretaria de Mujeres y Diversidades del Municipio de Quilmes, remarcó: “Esta actividad tiene que ver con la memoria travestitrans de nuestro país y del mundo y lo estamos haciendo en conjunto con Orgullo y Lucha, una organización del colectivo travestitrans de sobrevivientes, ya que estamos hablando de un colectivo que tiene como expectativa de vida 35 años. Así que hoy acompañamos a estas compañeras que están dando una demostración de fuerza increíble”.El Archivo de la memoria trans es un colectivo de trabajo que recolecta, busca y protege la memoria de las personas trans en Argentina. Sus fotos, videos caseros y recortes de diarios escapan a la estética profesional y funcionan como reservorio de fragmentos cotidianos. El archivo cuenta con unas 6.000 piezas que van desde el inicio del siglo XX hasta la década de los 90. El Archivo no es un corpus cerrado, sino que funciona en constante desarrollo, ampliando, restaurando y exponiendo; al mismo tiempo, se conforma como un espacio de reunión para discutir y repensar los temas fundamentales que atraviesan a un colectivo relegado por la justicia y discriminado por la sociedad.Hoy el Archivo tiene 10 integrantes estables y el trabajo que están haciendo comienza a tener una fuerte repercusión internacional.Estuvieron presentes en el evento, el secretario de Derechos Humanos local, Hugo Colaone; el director general de Políticas Socioculturales, Ezequiel Varela y la directora de la Casa de la Cultura, Marisol Vecchi.