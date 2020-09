El barrio 1° de Mayo fue uno de los 30 elegidos de todo el territorio bonaerense para llevar adelante este operativo, donde agentes sanitarios municipales y provinciales, junto a integrantes de la AATALAC (Asociación Argentina de Técnicos y Auxiliares en Laboratorios de Análisis Clínicos), recorrieron la zona y, a través de un sencillo procedimiento, realizaron un relevamiento epidemiológico para identificar el porcentaje de vecinos que tuvo contacto con el virus y desarrolló anticuerpos.

Los agentes sanitarios recorrieron casa por medio del barrio 1° de Mayo, realizando una breve encuesta y con un sencillo procedimiento, tomando una muestra de sangre del dedo. El estudio fue voluntario y se realizó a una persona por hogar, que debía ser mayor de 18 años y no presentar síntomas de coronavirus.

El mismo operativo se está realizando en 29 barrios más de toda la provincia de Buenos Aires, para tener mayor conocimiento sobre la situación epidemiológica y poder trabajar en la mejora de las estrategias de prevención y cuidado de todos.

La Dra. Adriana Nogueira, directora de Atención Primaria de Salud del Municipio berazateguense, detalló: “Estamos llevando a cabo un operativo de seroprevalencia, buscando anticuerpos con un sencillo procedimiento que consta de un pequeño pinchazo en el dedo y una gota de sangre tomada en un capilar para luego ser analizada y ver si la población sin síntomas tuvo contacto con SARS Cov 2. La prueba no es diagnóstica, sino de búsqueda de circulación del virus en el barrio. Estamos trabajando con un grupo de técnicos, promotores de salud y personal sanitario Municipal capacitado para tomar las muestras”, y agregó: “Estas muestras van a ser procesadas y los vecinos -en aproximadamente una semana- sabrán si tienen positividad en anticuerpos o no”.

En tanto, Andrea Jait, directora de Epidemiología, Prevención y Promoción de la Salud bonaerense, expresó: “El estudio abarca a 30 barrios populares del Conurbano y este barrio forma parte de esa muestra. El objetivo es mejorar la política pública de respuesta a esta problemática de salud que nos afecta. Conformamos 8 equipos; cada uno tiene 2 manzanas asignadas, donde se van tomando muestras de un número determinado de vecinos, a partir de un diseño muestral que realizó el Ministerio de Salud”. Además, explicó: “Los 30 barrios fueron elegidos por haber tenido una cantidad considerable de casos de COVID-19 acumulados. El trabajo con la Secretaría de Salud municipal es excelente; en los últimos 15 días organizamos la logística y repasamos las pautas del estudio. En unos días tendremos un resultado, que se comunicará a quienes hayan participado, se volcará en un informe que se presentará al Municipio, dando cuenta de la situación específica de este barrio y formará parte de un estudio más general en relación a los 29 barrios restantes”.

“La intención es conocer el grado de contacto que la población ha tenido con el virus, independientemente de si los vecinos han sido COVID-19 positivo o no, para saber si han generado los anticuerpos de la enfermedad. Nosotros ponemos a disposición el equipo humano y el procesamiento de las muestras. Me sorprende la excelente organización en el Municipio, ya que es fundamental la predisposición y colaboración para cumplir el muestreo pactado en la zona”, destacó Ana Laura Ferreyra, responsable institucional de AATALAC.

Los vecinos y vecinas del barrio visitado expresaron su gratitud y satisfacción por la iniciativa: Ramona Ayala comentó: “Vinieron agentes, me hicieron el test de seroprevalencia, me extrajeron una muestra de sangre y me dijeron que en cinco días va a estar el resultado. En nuestra familia nadie tuvo coronavirus. Esto me parece buenísimo porque así nos seguimos cuidando entre todos”.

En tanto, Gastón Orieta dijo: “Me hicieron el test y espero que se lo hagan a todos los vecinos. Me sacaron una muestra de sangre del dedo, fue rápido y sencillo, en 5 días me comunican los resultados”. Y Evelin Orieta agregó: “Me pidieron tomar una muestra de sangre para ver si tenía anticuerpos, me pidieron los datos y en 5 días me dan los resultados. Es buenísimo que realicen este operativo, son muchos los casos de COVID-19 en el barrio”.