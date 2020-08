Como ya lo expuse a nivel Nacional (ver: https://elsuburbanodigital.com.ar/hacia-la-ansiada-reactivacion-por-walter-di-giuseppe/), es imprescindible mantener el sistema de salud pero conjuntamente afianzar el sistema productivo como sostenimiento y generación de fuentes de trabajo.

La reactivación económica no será posible sin cambios estructurales de fondo, con durabilidad para proyectar y dentro de un marco de gran acuerdo socio-político. Necesitamos reglas claras y firmes que otorguen confianza y reactivación de los mercados. Sin empresas no hay trabajo, sin trabajo no hay paz social.

Pacto Socio-Político-Económico. Paritaria permanente sobre productividad (trabajador, empleador, gremio y Estado)

Participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas (Art.14bis) y derogación del despido sin causa (Art.245).

Reformulación de planes sociales manteniendo el beneficio como aportes patronales dentro de un trabajo efectivo.

Acceso a créditos que permitan la reinversión productiva.

Exención del pago de ganancias en los periodos fiscales donde se reinviertan las utilidades en bienes de capital.

Reducción de la alícuota de IVA. Se paga menos, pero pagan todos.

Reordenamiento impositivo y reabsorción en solo veinte (20) ítems, diez (10) impuestos nacionales, cinco (5) provinciales y cinco (5) tasas municipales.

El problema Municipal y la Tasa Abusiva:

Cuando hablamos de “tasas” nos referimos a la prestación obligatoria que el Estado exige por un servicio o actividad estatal prestada al sujeto obligado al pago. A diferencia de ello, cuando hablamos de “impuestos” nos referimos a toda contribución obligatoria que el Estado exige sin que se obligue a una contraprestación específica, respecto del contribuyente, directamente relacionada con el pago de tal tributo. En la actualidad, medida en generación de recursos estatales, las tasas tienen una importancia cuantitativa reducida, sin embargo resultan significativas para las Municipalidades, en especial considerando que éstas Entidades no pueden fijar y recaudar impuestos. Las tasas, correctamente aplicadas, son más justas que los impuestos, ya que simplifican el problema de la distribución tributaria, disminuyendo la carga impositiva; pero cuando nos encontramos ante un régimen de tasas rígido, éste termina siendo más severo que un sistema de impuestos, ya que se plantea la cuestión del abuso mediante fijaciones injustificadas y arbitrarias, cuyo efecto se agudiza en tiempos de “calamidad financiera en los entes”.

Las tasas tienen carácter tributario y como tales deben ser establecidas por Ley. Las Ordenanzas Municipales asumen el carácter de Ley si han sido dictadas conformes las Constituciones Provinciales. Debido a la forma de Gobierno Republicana adoptada por nuestro país, la Justicia es la encargada de velar por los derechos de los contribuyentes, debiendo accionar ante los abusos desmedidos de los gobiernos.

En Identidad Quilmeña hemos trabajado la reforma de la Ordenanza Fiscal Tributaria que contemple aspectos vinculados al principio de equidad que deben poseer los tributos. Cuando nos referimos al principio de equidad no es nada más ni nada menos que establecer que la carga impositiva debe ser distribuida equitativamente en toda la población, y no que arbitrariamente se grave desproporcionadamente a algunos pocos, por ende se necesita llegar previamente a conclusiones acerca de la repercusión e incidencia, es decir que se debe prever quienes son los que económicamente deberán cargar con el tributo, considerando los costos de los servicios brindados.

Sin embargo en esta ecuación no se puede soslayar que el tributo a requerir pueda ser pagado “real y efectivamente” por aquel contribuyente, ya que de no ser así entraríamos en un círculo vicioso que volvería a la situación actual, en la cual los porcentajes o alícuotas son altos ante la falta de pago de la totalidad de usufructuarios del servicio. Es por ello que sostenemos pagar menos pero que paguen todos.

Es necesario construir “matrices de capacidad contributiva” la cual nos devela la aptitud económica-social para contribuir al sostenimiento del Estado, que no es otra cosa que considerar la capacidad objetiva de un individuo para hacer frente al quantum del tributo establecido. Para medir la capacidad de pago se deben establecer índices como ser el de patrimonio-renta y recabar datos indiciarios como ser salarios pagados, transacciones efectuadas, consumos relevantes y de bienes suntuarios.

Por otra parte el plan tributario de Identidad Quilmeña contempla la construcción de mapas regionales, por actividades comerciales, que nos permitan establecer relaciones respecto del volumen de ventas, impuestos pagados, personal y capital afectado, y representación del sector respecto del total de las actividades comerciales desarrolladas en el Partido de Quilmes.

Este tipo de herramientas nos permitirá establecer una mayor carga tributaria sobre aquellas actividades que generan mayor rentabilidad sin generar valor agregado y fomento de empleo, como ser las relacionadas con los juegos de azar en el distrito. Asimismo permitirán diferenciar la condición tributaria de grandes cadenas comerciales que poseen mayor capacidad de negociación comercial con sus proveedores, como ser el caso de los hipermercados, quienes logran establecer mayores rentabilidades comparada con el esfuerzo de pequeños comerciantes que desarrollan la misma actividad comercial y a los cuales se les debe acompañar desde el Municipio. Vaya esto como un mero ejemplo que debería repercutir en todas las actividades.

Respecto al desarrollo del sector industrial, y como lo dijéramos al inicio, el análisis debe ser conjuntamente con la normativa Municipal, Provincial y Nacional, tendientes a impulsar leyes que nos permitan establecer diferentes tipo de ventajas impositivas y fiscales para lograr establecer en el distrito nuevas fábricas, generadoras de puestos de trabajo e ingresos genuinos mediante las tasas. Dichos beneficios tienen que ver, entre otros, con gestionar ante los Gobiernos Provincial y Nacional normativa que permita desgravar los derechos de importación de componentes e insumos que se importen temporalmente para ser utilizados en la fabricación de productos que luego sean exportados, como así también impulsar leyes que modifiquen alícuotas del IVA para la venta de los de productos manufacturados en el distrito y sean comercializados en el mercado interno. Ambos beneficios deben estar íntimamente ligados con la generación de nuevos puestos de trabajos para los vecinos del Partido de Quilmes.

El Estado Nacional hace esfuerzos denodados en salud, pero desde los Gobiernos Comunales son imprescindibles medidas de reactivación productivas basadas en incentivos de reducción y readecuación de Tasas, reconvertidas en reinversión de capital y puestos de trabajo. Es necesario volcar todo el trabajo a la Producción. Al sostenimiento de las MiPyMes. Es el momento de reducir la cantidad de Tasas y equilibrar la presión fiscal con el necesario acompañamiento de los comerciantes e industriales. Aconsejar, viabilizar sus trámites, proyectar y promover la actividad interna y la inserción en el mercado fuera del distrito, ya sea provincial, nacional o internacional.

Hoy es el día de ser efectivos embajadores de la Producción. Los empresarios necesitan del Municipio. El Municipio necesita que generen puestos de trabajo efectivos. Está más claro que nunca, que es entre TODOS!

*Abogado con gran trayectoria en el Derecho del Trabajo. Innumerables cursos y exposiciones. Vinculado activamente a los gremios, Cámaras Empresariales e Industrias. Asesor y apoderado de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la Rep. Argentina y de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur de la R.A. Integrante de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados de Quilmes. Secretario Legal del Movimiento Nacional de Trabajadores Municipales de la R.A. (Mu-Pe) Titular de su propio bufete jurídico y Fundador de la Agrupación Municipal Identidad Quilmeña.