Un rato despuès de haber estado en Villa Luján con parte del molinismo, el dirigente Joaquín de la Torre, estuvo con el ex concejal y periodista deportivo, Walter Queijeiro, con quien ya enen trabajando desde hace un tiempo.

Cercanos a de la Torre creen -y apuestan- a que Queijeiro termine cerrando en lo local un acuerdo con Molina para este 2021 legislativo, y quizás algo mas sustancioso de cara al 2021.

Este medio consultó este sàbado a Queijero sobre el grado de cercanía a un acuerdo con Molina, a lo que el ex concejal, respondió: “Yo estoy en la oposición. El resto no depende de mí. Todavía no hay ni fecha de elecciones definida”.

Apenas finalizada la visita de Joaquín de la Torre a Bernal Oeste, Queijeiro posteó: “Gracias @delatorrej por la visita a la Plaza Belén de Bernal, donde desde hace varios años impulsamos la actividad física, el deporte y la vida sana en #Quilmes”