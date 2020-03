Acompañado por la concejalquilmeña Eva Stolzing, el tesorero de la UOM Regional Quilmes-Berazategui-Florencio Varela, Adrián Pérez, participó junto a dirigentes gremiales del agasajo que se le realizó al ex ministro de Trabajo y actual embajador en México, Carlos Tomada, en la sede de SADOP Capital. “Fue una charla entre compañeros del proyecto nacional y popular”, afirmó.

-¿Qué charlaron?

-Tratamos de ser optimistas. Hay que sembrar entre los compañeros que una mejor argentina es posible. Que no va a ser de un día para el otro, y que todos los argentinos de bien tenemos derecho a vivir mejor, con una mirada común. Y aquellos que tenemos responsabilidad tenemos que aguantar los reclamos que tienen muchos vecinos que perdieron su trabajo y que aún no lo pueden encontrar. En este caso tenemos en discusión el 3 por ciento de retención superior a la que venía teniendo el campo, y si no le pedimos un esfuerzo al campo, a quién se lo vamos a pedir a la industria. La industria está totalmente paralizada, Mauricio Macri se encargó prácticamente de destruir la industria nacional, entonces lo único que ha quedado es el campo, y creemos que a los grandes terratenientes latifundistas no les fue tan mal. Ni siquiera con el gobierno que ellos tanto aborrecían que fue el de Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner). Queremos una Argentina de argentinos, donde todos empujemos un país para adelante, sino llegará el momento donde será imposible vivir.

-¿Cuál es la situación laboral?

-Muy compleja, con un mundo que no es el mismo y que lo único que hace es empeorar. A eso súmale que desde el 2015 las políticas erróneas y forzadas terminaron destruyendo el mercado interno.

-¿Realizarán algún hecho político?

-Siempre trabajamos para generar hechos políticos. En los próximos meses vamos a empezar a debatir entre todas las organizaciones que integramos el gobierno ideas, para ayudar a las que están. Tratando de colaborar sin poner palos en la rueda, y aportando ideas.

-¿Estas ideas tienen que ver con el recambio generacional que se está produciendo en distintos ámbitos de la política?

-Creo que sí. A mí no me importa la cantidad de mandatos consecutivos que se tenga. Creo que, en la política, el sindicalismo, y en la Justicia, tiene que tener una edad. Si vos sos un tipo exitoso gestionando lo público o bienes de tercero, tenés que tener fecha de vencimiento, sino lo demás no sirve. Creo en el recambio generacional, porque si no los nuevos actores no se integran a la política sabiendo que no se quieren ir más. En los próximos años va a haber un recambio generacional muy fuerte en el sindicalismo y calculo que en la política también. El kirchnerismo sí sembró mil flores, en Quilmes una que sembró y floreció fue Mayra (Mendoza), generacionalmente es una compañera muy joven con ganas de hacer las cosas bien. El kirchnerimo trajo una generación de jóvenes a la política. Muy resistida por los mismos de siempre. Y en el sindicalismo tenemos dirigentes de una edad muy avanzada, que nadie le quita méritos a la capacidad que han tenido, pero creo que es momento de un recambio generacional.