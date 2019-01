¿Alguien que quiere ser Intendente de cualquier distrito, puede estar al margen de la ley?, con esta pregunta comenzaría cualquier nota que trate de pequeñas-grandes ilegalidades en la política.

El asunto empeora si además de querer acceder a la jefatura comunal, ese precandidato ocupa un cargo en el estado, en este caso tiene una banca y representa a miles de ciudadanos.

La historia reciente indica que el diputado provincial quilmeño y ex funcionario de peso del molinismo, Fernando Pérez Gresia, pagó 5 mil pesos por mes a la dueña de la casa donde colocó el último de sus 10 carteles con los que sembró Quilmes con su campaña. Él mismo, que lejos de ser el amarillo que identifica a CAMBIEMOS es violeta, está ubicado a metros del acceso a la Autopista, en Iriarte casi Lora.

Se trata de un cartel privado que está habilitado a nombre de un contribuyente que no tiene ningún papel al día y encima lo han usurpado para esta publicidad política.

El “petiso” ‘Fernando Pérez Gresia, que pareciera renegar del “Gresia” de su padre, ex concejal y ex legislador provincial, impulsor de la escandalosa y sospechada privatización de Aguas Argentinas en Quilmes, victimizarse en décadas pasadas.

Dentro de CAMBIENOS, sospechan que la jugada del “petiso”: Creen que forzó deliberadamente y de manera irregular la colocación de varios de estos carteles, sabiendo que desde la Comuna avanzarían con bombos y platillos sobre esta ilegalidad para después mostrarse “perseguido” y víctima de una persecución. En el entorno de Pérez Gresia sostienen eso, pero no dicen nada de la usurpación que llevaron a cabo.