Diecisiete son las listas oficializadas por la Junta Electoral Bonaerense para competir en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a desarrollarse el próximo Agosto en QUilmes, lo que marca un récord provincial. Elección en la que sólo competirán en internas el Frente de Todos, con seis nóminas; y Dignidad Popular, con dos. Mientras tanto, el sector del diputado provincial Fernando Pérez Gresia espera el milagro para poder enfrentar a Walter Di Giuseppe dentro de Consenso Federal.

Las nóminas oficializadas son la del Partido Humanista, que postula a Intendente a Germán González. Y a concejales a Míriam Beraud Venegas, Miguel Portel, María Repetto. En el caso del Partido Lealtad y Dignidad, se precandidatea a la jefatura comunal a Marcelo Iglesias, quien es secundado como concejales Marcela Blanco, Juan Giadanes, Carolina Ferrante.

Fernando Alberozzi es el precandidato a Intendente del Frente NOS. Junto al él, se postulan Horacio Rivero, Mónica Escobar, Pablo Rosales. Mientras que por el FIT, la defensora de víctimas de gatillo fácil Carla Lacorte vuelve a encabezar la lista como pre candidata a Intendente, y la acompañan Juan Moya, Olga Villareal, Guido Maiani.

En el lavagnismo local aún no se sabe si habrá o no internas. El sector del diputado provincial Fernando Pérez Gresia espera el milagro para poder enfrentar a Walter Di Giuseppe. Al cierre de esta edición el perezgresismo seguía sin figurar como lista oficializada en la web de la Junta Electoral provincial, por lo que la única nómina aprobada era la encabezada por Di Giuseppe, la que postula como precandidatos a concejales a Omar Sánchez, María Florencia Andrada, Wilfrido Quiroga.

Juntos por el Cambio, postula al Intendente Martiniano Molina, quien busca la reelección junto a los precandidatos a concejales Guillermo Galetto, Raquel Coldani, Juan Bernasconi.

La gran interna se vivirá en el Frente de Todos. Seis son las listas que disputarán elecciones internas de cara a la general de Octubre. Una es la encabezada por la diputada nacional Mayra Mendoza, quien es acompañada por Eva Mieri, Angel García, Patricia Iribarne. Otra es la que postula al ex intendente Francisco “Barba” Gutiérrez, y a la concejalía a Evangelina Ramírez, Héctor Castro, Mariana Veliz. También buscará quedarse con la interna el concejal Matías Festucca, quien es secundado por Gabriel Berrozpe, María Cáceres, Jorge Albornoz.

Otra de las listas que competirán en el Frente de Todos es Roberto Gaudio junto a sus precandidatos Gisele Gambetta, Julio Ugolini, Rosa Sirombra. En tanto, Luis Bratti encabeza la lista que es acompañada por María Fernández, Daniel Weinhandl, Karen López. Y finalmente, la precandidatura de Alejandro De Fazio es seguida por Claudia Rossi, Cayetano Grecco, Evangelina Schifini.

Renovación Federal precandidatea a la jefatura comunal a Hernán García. Lista que es conformada por Pedro Gómez, Liliana Pérez, Eduardo Romero.

Con dos nóminas la otra interna se produce en Dignidad Popular. Una postula al ex funcionario barbista Jorge Barrionuevo, quien es acompañado por los militantes Diego Agnoletto, Mónica Giliberto, Martín Barrionuevo. La segunda lista es la encabezada por Ramón Ganduglia, quien buscará posicionarse junto a Loreley Ganduglia, Valentina Lobo, Norma Yabel.

El Movimiento Avanzada Socialista postula como pre-candidato a Intendente a Luis Di Bartolo, quien irá acom-pañado por Evelyn Mac Dermott, Diego Crudo, Sandra Pezzali. Por último, el Movimiento Organización Cristiana precandidatea a Mariano Casado, y a concejales a Rubén Galván, María del Carmen Farías, Diego Bieladinovich.