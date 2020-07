Desde la tarde del 13 de Julio no se sabe nada del abogado Salvador Altamura. La familia presume un secuestro y exigen el cambio de carátula a “desaparición de persona”. Mientras tanto, los investigadores señalan que hay un importante faltante de dinero.

Este mediodía, amigos y familiares de Altamura se concentraron en la puerta del edificio donde vive Salvador para reclamar por su aparición y solicitar a la Justicia el cambio de carátula de la causa.

El hecho es sumamente misterioso. Todo comenzó a las 18 horas del lunes 13, cuando se vio a Altamura pasar con su moto por el frente del edificio donde reside (ver video). Tras continuar su marcha, a las 19, su teléfono celular es apagado.

Horas más tarde, 4 am del martes 14, aparece su motocicleta con la que circulaba en el último registro a metros de Villa Itatí, sobre calle Montevideo. Ese mismo martes, los familiares señalan que una persona, que no sería Altamura, estuvo más de una hora y media en su departamento: retirándose de la vivienda a las 6 am. Las fuentes de la investigación mencionan que desapareció una importante cantidad de dinero.

Asimismo en las últimas horas se confirmó que también se habréa encontrado en la zona de Villa Itatí el casco usado por Salvador, y alguna otra ertenencia.

Los familiares señalan que no tenía ningún motivo por desaparecer. Y requieren el cambio de carátula, ya que para ellos es muy importante. “Esta persona desapareció. Por eso pedimos el cambio de carátula por la de desaparición de personas”, explicó el familiar.

