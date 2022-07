El Municipio de Quilmes informa que el último viernes, a partir de un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo la inauguración de la nueva plaza saludable en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) "René Favaloro", ubicado en Guido al 1100 entre Syerra y Toledo, en el barrio de Villa Luján, de Quilmes Este. Dicha política se replica en los diferentes centros de salud de la Comuna para el beneficio de sus pacientes.

"Se trata de una política que busca promover la actividad física en toda la comunidad, en particular entre los pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, que concurren a los centros de salud. Representa un crecimiento en la capacidad de respuesta de los centros de salud de Quilmes, que ahora incorporan un programa de actividad física como parte de su oferta prestacional", indicó el secretario de Salud, doctor Jonatan Konfino.

En la misma línea, el funcionario agregó: "Esto sin duda también habla de los desafíos actuales y futuros donde estamos dando vuelta la página de la pandemia para reforzar el abordaje de las personas con enfermedades no transmisibles en Quilmes, que representan la primera causa de muerte en la población".

De la actividad participaron la directora de la Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Salud del Ministerio de Salud bonaerense, Lucía Grodsinsky; la directora provincial de Acceso a la Salud, Lourdes Farías; la subsecretaria local de Atención Primaria, Soledad Bustos; las directoras generales de Atención Primaria, Natalia Nápoli; y de Programas de Salud, Verónica Vázquez.

Las nuevas plazas se encuentra en los CAPS María Eva (Pampa 4326, Bernal Oeste); Bernardo Houssay (Paz 270 casi esquina Alberdi, Quilmes Centro); Villa Azul (Sargento Cabral 701 entre Chubut y Neuquén); Arturo Illia (Concordia y Panamá, Ezpeleta); San Martín (calle 897 y 826, San Francisco Solano); Cecilia Grierson (Amoedo esquina Joaquín V. González, Quilmes Oeste); Villa Alcira (Lago Lácar y Tacuarí, Bernal Este); el CIC La Paz (calle 892 y 802, Quilmes Oeste); el Centro de Salud Don Bosco (Pringles 1010 entre Misiones y Formosa); Centro Julio Méndez (9 de Julio 264, Bernal Centro); y el Hospital Dr. Eduardo Oller (avenida 844 al 2100, San Francisco Solano).

Cada espacio cuenta con aparatos para facilitar la actividad física, lo cual es indispensable para el cuidado de aquellas personas que tengan enfermedades crónicas no transmisibles, quienes necesiten, dentro su tratamiento, salir del sedentarismo que predispone a la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras.