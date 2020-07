El Municipio de Quilmes informó que este lunes 20 de julio el distrito retornó a la Fase 3 del aislamiento social preventivo y obligatorio, por lo que varios sectores de la industria y el comercio se verán beneficiados.

“A partir del anuncio del presidente de la Nación, Alberto Fernández y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en Quilmes volvemos a la Fase 3. Esto significa que muchos comercios podrán trabajar nuevamente respetando los protocolos de prevención. Esto es el resultado del gran esfuerzo que venimos haciendo desde marzo”, expresó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Y agregó: “Debemos cuidar lo logrado y ser conscientes de que si disminuimos los días de duplicación o aumentamos el porcentaje de camas ocupadas volveremos a una etapa de mayor restricción. Sigamos por el camino de la responsabilidad y solidaridad para cuidar la salud de todos y todas”

En este marco, desde mañana, la modalidad estará caracterizada por la apertura y habilitación de diferentes actividades y rubros en forma paulatina: a partir del lunes 20 de julio, en Quilmes se pondrán en marcha todas las industrias manufactureras con medidas de seguridad estrictas y transporte propio para sus trabajadores.

En tanto, el miércoles 22 del corriente, podrán trabajar con retiro en tienda (para llevar) comercios de cercanía y agencias de juego oficiales; y a partir del 27 se sumarán servicios inmobiliarios y de mudanza, servicios jurídicos, notariales de contaduría y auditoría, atención de profesionales de la salud, servicio de mantenimiento en hogares y de peluquería y estética. Todas las nuevas actividades que se suman a la fase tres escalonada, deberán ser ejercidas bajo estricto protocolo de prevención.

A su vez, se recuerda que el transporte público solo puede ser utilizado por trabajadores esenciales y que se seguirán los controles estrictos en todas las zonas de ingreso al distrito.

Desde el Gobierno bonaerense aclararon que no se está anunciando el fin de la cuarentena y que la comunidad tiene que ser muy cauta y precavida, ya que no se llegó aún a una nueva normalidad. El aislamiento social preventivo y obligatorio continúa en muchas localidades y distritos de la Provincia.

Además, se explicó que se pasó a una cuarentena intermitente, que no significa que se liberan actividades y servicios de forma permanente, sino que se trata de una etapa en la que se va a ir evaluando qué sucede con los contagios y la ocupación de camas en el sistema sanitario para definir cómo continuar.