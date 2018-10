“En vez de pagarle al radicalismo le pagaron con Judas. Le dieron el concejal y el consejero escolar. El sabía (Ariel Domene) que no podía ser candidato porque no pagaba (ver imagen deuda UCR). La carta orgánica es clarita. Si paga es candidato. Ahora se hace el enojado porque no puede mostrar lo que tiene. Y después se hace el enfermo y da lástima. Toda la vida hizo lo mismo”, así de crudo definió un correligionario al secretario de Cultura.

Y recuerdan también que cuando Domene rompió con el diputado Fernando Pérez trató de llegar al vicegobernador, Daniel Salvador, a través de Emiliano Bursesse, en aquel momento Secretario de Desarrollo Social de Lanús, y de excelente relación con el intendente de ese distrito, Néstor Grindetti. Ahora, con esta contundente bocha negra dentro de la UCR, hay quienes especulan su aterrizaje al PRO, justamente por aquella misma vía. Habrá que esperar…

Algunos, los más malos dentro del radicalismo, ya le cambiaron el apodo de “Bicho” por el de “Rata”. Apodo que empieza a generar empatía en varios…