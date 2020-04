A raíz de la detección de llamados telefónicos a personas mayores para solicitarles información personal con fines delictivos, el Municipio de Quilmes lanzó un conjunto de recomendaciones para evitar engaños:

*Ante la recepción de un llamado, donde se informa que un familiar se encuentra en una emergencia, verificar siempre dicha información con los parientes.

*No entregar datos personales, de cuentas bancarias, tarjetas de débito o crédito, incluso cuando aseguren ser de alguna entidad bancaria o ANSES.

*En caso de sufrir un hecho de estas características, comunicarse al 911 o al 147 (Seguridad Ciudadana).

*No permitir el ingreso de personas desconocidas al domicilio particular, incluso cuando digan ser de alguna empresa de servicios.

*Ningún empleado bancario ni de ningún organismo público puede retirar dinero en efectivo de un domicilio particular.

*No utilizar intermediarios que no sean de confianza para el cobro de jubilaciones, pensiones o cualquier otro beneficio.

Desde el Municipio de Quilmes remarcaron la importancia de tomar estos recaudos para evitar robos o estafas y recordaron que, ante cualquier sospecha, los vecinos y las vecinas pueden comunicarse al 911 o al 147 (Seguridad Ciudadana).