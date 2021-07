El ex intendente de Quilmes,ex diputado nacional, y ex Presidente de la Nación por algunas horas, Eduardo Camaño, recibió la visita del vicepresidente del Partido Justicialista de Quilmes y ex combatiente de Malvinas, Pedro Pierre, y del congresal nacional Luis Omar Daer.

Durante el encuentro que se realizó en el domicilio particular, los representantes del Partido Justicialista de Quilmes entregaron una placa en reconocimiento a su trayectoria en el peronismo quilmeño y por su labor como concejal, intendente, diputado provincial y nacional y ex presidente de la República.