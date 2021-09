Juntos con la precandidata a diputada nacional, la edil Maru Sotolano, y el precandidato a concejal quilmeño, Ignacio Chiodo, el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ex intendente de Quilmes y precandidato a diputado provincial, Martiniano Molina, caminaron por el centro quilmeño y visitaron la Escuela de Educación Técnica Nº 2.

“Percibo mucha preocupación por la seguridad, por eso, para mí Diego Santilli es el mejor candidato en la Provincia porque tiene experiencia en la seguridad. Fue ministro de Seguridad en la Ciudad durante los últimos años y los indicadores han mejorado mucho. Los delitos están en los pisos históricos. Obviamente tenemos para mejorar. Tenemos una Policía que es un orgullo en la Ciudad”, afirmó Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa que se realizó en la Plaza San Martín del centro quilmeño.

Al hablar de la escolaridad, el Jefe de Gobierno Porteño, señaló que “recogí mucho que los alumnos no están todo el día en las clases. Terrible. No puedo creer que a esta altura los chicos no vayan todo el día”.

“Al indeciso le diría que en Provincia con Diego tenemos un candidato que tiene experiencia en la seguridad. Tenemos un equipo que la educación es prioridad para nosotros. Desde el 17 de febrero todos los días estuvieron en clases. Acuérdense la discusión que tuvimos. Siento que seguimos nuestras convicciones y que la Educación es una prioridad para nosotros. Es increíble que hay lugares en el país que no tengamos clases todos los días”.

Al finalizar, Rodríguez Larreta indicó: “Martiniano es un gran candidato. Y tiene experiencia en la gestión”.

“Nunca me fui de Quilmes. Colaborando en este proyecto que es superador. La preocupación de la gente está en la seguridad, la economía, el trabajo”, señaló Molina. Y al hablar de la interna de Juntos indicó que “nos manejamos con absoluto respeto y diálogo”.