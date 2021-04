El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio detalles sobre la posición de la Ciudad frente a las medidas adoptadas en las últimas horas por el presidente Alberto Fernández, en el marco de la situación sanitaria, y sostuvo que “los chicos y las chicas el lunes tienen que estar en las aulas”. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio detalles sobre la posición de la Ciudad frente a las medidas adoptadas en las últimas horas por el presidente Alberto Fernández, en el marco de la situación sanitaria, y sostuvo que “los chicos y las chicas el lunes tienen que estar en las aulas”.

“Mi convicción es que los chicos y las chicas de la Ciudad de Buenos Aires el lunes tienen que estar en las aulas y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr que así sea”, afirmó Rodríguez Larreta.

El Jefe de Gobierno destacó que “en la Ciudad, desde el primer día tomamos la decisión de enfrentar esta pandemia con planificación, transparencia y diálogo”.

“Este diálogo es más importante que nunca cuando estamos en desacuerdo. Yo lo demostré. En septiembre, el Gobierno nacional tomó una medida inconsulta e inconstitucional de sacarnos fondos coparticipación. Yo di nuestra posición e hicimos la demanda en la Corte. Dos días después estaba de vuelta sentado con el Presidente de la Nación coordinando esfuerzos para enfrentar el coronavirus”, dijo.

“Esta forma de trabajo ayer se rompió. El Gobierno nacional, no entiendo por qué, por primera vez tomó medidas sin consultarnos. Las medidas que se comunicaron ayer no fueron consultadas. Se rompió una forma de trabajo. Y para mí es inexplicable, siempre tuvimos predisposición a dialogar”, aseguró.

Y remarcó: “Es la primera vez en esta pandemia que se toman decisiones que afectan la vida de millones de personas sin un minuto de diálogo. Estoy convencido que esta no es la mejor manera de cuidar la salud de nuestra gente”.

Rodríguez Larreta se mostró “muy preocupado por la situación sanitaria” en la Ciudad. “La cantidad de contagios promedio diarios aumentó en la última semana de 1.900 a 2.600, llevando la tasa de contagiosidad por encima de 1. La ocupación de camas de terapia intensiva públicas está en el 53% de su potencial”, indicó.

“Cuanto más preocupados estamos, más tenemos que trabajar de forma rigurosa y planificada. Hace solo seis días que en base a estos indicadores consensuamos con el Gobierno nacional una serie de medidas que apuntaban al cuidado de la salud pero también a la preservación del trabajo, la educación y el bienestar integral”, señaló.

Y recordó que “a esta altura de la pandemia, si hay algo que sabemos es que las medidas que se toman llevan por lo menos 10 o 12 días para generar resultados, porque ese es el ciclo de contagio”.

“Todavía no pasó ni una semana y ya quieren tirar por la borda toda la planificación que hicimos. Y son medidas que la gente en su gran mayoría viene cumpliendo”, sostuvo.

“Esta situación tan difícil no se resuelve tomando decisiones sorpresivas e intempestivas, sino fortaleciendo el sistema de salud”, aseguró.

Y aprovechó la oportunidad “para agradecerles de todo corazón a todos los trabajadores de la salud públicos y privados, que le vienen poniendo todo, alma y corazón, a combatir este flagelo. Nunca se relajan ni un segundo”.

Rodríguez Larreta también consideró que “hoy el Gobierno nacional está tomando medidas más restrictivas porque no cumplió con el plan de vacunación y con la cantidad de vacunas que se comprometió el año pasado”.

“Y ahora que no pueden cumplir decidieron cambiar la estrategia. Hasta la semana pasada, la compra de vacunas estaba totalmente centralizada en el Gobierno nacional. Esto nos lo transmitieron infinidad de veces cuando preguntamos. Todas las vacunas las compra y las provee el Gobierno nacional”, precisó.

“Dicho esto, a partir de que se nos habilitó la semana pasada, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles por conseguir vacunas y ponerlas a disposición del país entero. Sin embargo, la primera ronda de contactos que hicimos nos muestra que es muy difícil que una jurisdicción consiga vacunas en un corto plazo”, agregó.

Con respecto a las medidas anunciadas el miércoles por el presidente Alberto Fernández, el Jefe de Gobierno porteño declaró: “No fuimos consultados. Nuestra posición en esto hubiera sido esperar a que pasen los 10 o 12 días que requiere el ciclo de contagios para ver los resultados, evaluar la evidencia y en ese momento pensar si son necesarias otras medidas”.

“Ante un Decreto de Necesidad y Urgencia del Presidente de la Nación que tiene fuerza de ley, hay que cumplirlo. Lo que rechazamos totalmente es toda participación de las fuerzas federales en las calles de la Ciudad. Si además esto no está hablado con nosotros”, marcó.

En este sentido, Rodríguez Larreta dejó en claro que “la Ciudad es tan autónoma como el resto de las provincias y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar nuestra autonomía”.

Y en cuanto a la educación, sostuvo que “estamos completamente en desacuerdo con suspender las clases presenciales desde el lunes por dos semanas con esta situación epidemiológica que tenemos hoy”.

“En este contexto epidemiológico, la decisión de ayer del Gobierno nacional es totalmente inadecuada. Además, venimos haciendo un gran esfuerzo las familias, docentes, comunidad educativa y expertos, y habíamos llegado al consenso de que lo último que había que cerrar eran las escuelas”, afirmó.

Y agregó: “En esto de tomar decisiones en base a la evidencia, no hay razones sanitarias que lo justifique. Hicimos una medición entre el 17 de marzo y el 12 de abril que muestran que de las 700.000 personas que van a la escuela se contagiaron menos del 1%”.

Por eso, Rodríguez Larreta le pidió a Fernández “si nos podemos reunir hoy mismo, esta tarde para que, siempre en base a la evidencia, hagamos todo lo posible para garantizar que el lunes los chicos estén en las aulas”.

Y anunció: “Vamos a presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se trate de manera urgente”.

“La educación presencial, cumpliendo los protocolos, no genera mayor riesgo de contagio. Por eso las clases no pueden suspenderse, no podemos hipotecar el futuro de nuestros chicos”, ratificó el Jefe de Gobierno.

Y para concluir, dijo: “No es el miedo lo que nos va a hacer cambiar las conductas, es la información transparente, es la convicción de que trabajando juntos vamos a salir adelante”.

“Ya demostramos una vez que podemos hacerlo, hagámoslo de vuelta, hagámoslo juntos. Yo confío en ustedes. Por eso les pido una vez más que cuiden a sus compañeros de trabajo, a su familia y a sus seres queridos”, cerró.