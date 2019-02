El juez de faltas de Quilmes y precandidato a la jefatura comunal por el Peronismo Federal, Adrián “Vincha” Rodríguez, siguió caminando del distrito, y esta semana estuvo en el Merendero ” Mis Angelitos” de Monte-Matadero, junto a la referente paola Di Paula y al ex jugador de Quilmes, ‘Chicha’ Velázquez. Cada día que pasa el dirigente quilmeño se muestra más entusiasmado con jugar, “sobre todo teniendo charlas casi a diario con el ex diputado nacional y ex intendente, Eduardo Camaño”, dicen allegados.