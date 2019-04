Prometió trabajar para los que menos tienen y atender los problemas de la clase media

El joven abogado “Mussista” Román Petrovich se lanza a competir como precandidato a intendente de Quilmes. De perfil bajo en la política local, pero con muchos años de trabajo en gestiones de gobierno, el nacido y criado en la localidad de Don Bosco asegura que tiene el compromiso y la capacidad de “devolverle a la Ciudad, el lugar que en algún momento ocupó”.

Hace algunas horas, tras una reunión con representantes de comercio y empresas, Petrovich aseguró: “Humildemente me pongo al servicio de los quilmeños sin críticas a ocasionales adversarios electorales. Sin hablar del pasado. Sin generar más grietas. Todo lo contrario, llamando a todos los vecinos quilmeños bien intencionados a trabajar por Quilmes”. Y aclaró: “Sin peleas, que no sirven para nada”.

Para el joven Letrado: “Nosotros desde Quilmes no podemos resolver los problemas Provinciales y Nacionales. Tratemos de resolver los nuestros, unidos por ese objetivo. En Berazategui se logró, ¿por qué no en Quilmes?”.

En cuanto a los últimos gobernantes del distrito, Petrovich opinó: “Creo que todos los intendentes de Quilmes tuvieron buenas intenciones. A algunos les fue mejor, a otros no tanto”. Y aclaró: “Yo quiero generar algo diferente, con participación de las instituciones libres e independientes de la comunidad. Trabajar para los que menos tienen como prioridad, pero atender los problemas de la clase media quilmeña. Convocar a que me ayuden, a que todos colaboren en el objetivo de un Quilmes mejor. Y que recupere el lugar que en algún momento ocupó”.

Para finalizar, Petrovich, que hace 10 años trabaja en el municipio vecino de Berazategui, reflexionó: “El que se considere omnipotente y crea que lo puede hacer solo o con un sector, se equivoca. Tiene que ser un proyecto colectivo con todos adentro. Cada uno en su rol pero al servicio del todo”.