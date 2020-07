Así graficó la desaparición del abogado Salvador Altamura su madre, Norma Wambold, quien junto a su hija Lilian, familiares y amigos, se apersonaron a la puerta de los Tribunales Penales de Quilmes para pedir por la aparición con vida de Salvador y el cambio de carátula de la causa que es investigada por la Justicia.

“Necesitamos que la causa no deje de moverse. No puede ser que después de 15 días todo siga en la nada”, señaló Lilian Altamura. Y continuó: “Nos dicen que están trabajando con triangulación de antenas, cámaras, y el tiempo pasa y las cámaras se borran. Estamos como empezamos. Se realizó un rastrillaje por una activación en una antena en Pereyra pero no encontraron nada. No ha habido ningún tipo de resultado positivo”.

Sobre la imagen de un hombre que pasa por la puerta del edificio donde vive Salvador en una moto de similares características a la que usaba, Lilian explicó que “la última imagen que se tiene es esa, y decimos que supuestamente es él. No llegamos a verle la cara”, y aclaró en sintonía con su madre Norma: “Creemos que no es él por su estructura física”.

Luego de afirmar que “no hay resultados. Pistas aparecieron”, Altamura dijo que “todavía no tenemos el cambio de carátula. Creemos que cambia el carácter de la investigación. Queremos que se investigue porque ha habido un delito”.

En tanto, su madre Norma aseguró que “es producto de la inseguridad que estamos viviendo. Es un hombre grande que estaba en contacto con su familia. Si él se ausentaba nos avisaba. Tiene una hija que está en lágrimas con psicólogos esperando a su papá hace 15 días. No podemos consolarla. Me parte el alma. Estoy profundamente triste”.

“Pedimos que se lo busque. Quiero que aparezca. Quiero a mi hijo, no puede ser: Es un desaparecido en democracia”, finalizó.

Recordar que desde la tarde del 13 de Julio no se sabe nada del abogado Salvador Altamura. La familia presume un secuestro y exigen el cambio de carátula a “desaparición de persona”. Mientras tanto, los investigadores señalan que hay un importante faltante de dinero.

El hecho es sumamente misterioso. Todo comenzó a las 18 horas del lunes 13 de este mes, antes había salido a caminar con un amigo en Bernal Oeste, cuando se vio a Altamura pasar con su moto por el frente del edificio donde reside. Tras continuar su marcha, a las 19, su teléfono celular es apagado.

Horas más tarde del mismo martes 14, los familiares de Salvador -señalan- que una persona, que no sería él, estuvo más de una hora y media en su departamento de la calle 25 de Mayo: retirándose de la vivienda a las 6 am. Las fuentes de la investigación mencionan que desapareció una importante cantidad de dinero.

Asimismo en las últimas horas se confirmó que también se habría encontrado en la zona de Villa Itatí el casco usado por Salvador, y alguna otra pertenencia, no así la moto como se había informado en un primer momento.

Los familiares señalan que no tenía ningún motivo por desaparecer. Y requieren el cambio de carátula, ya que para ellos es muy importante. “Esta persona desapareció. Por eso pedimos el cambio de carátula por la de desaparición de personas”, explicó el familiar.

En las últimas horas hubo distintos rastrillajes sin suerte en Bernal, en la casa y familiares de su último contacto, un tal Darío, amigo de Salvador, y también en la zona de Parque Pereyra, donde no se halló ninguna evidencia.