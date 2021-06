Comienza a moverse el avispero… La aparición de afiches en distritos de la Tercera Sección Electoral con el nombre de Diego Santilli y la candidatura de diputado nacional, llevan la firma de Hacemos, el espacio peronista dentro de Juntos por el Cambio que impulsa el jefe de Gabinete de Lanús, Diego Kravetz, con el aval del propio intendente Néstor Grindetti.

Hacemos, está formado por el secretario General de Trabajadores de Comercio Avellaneda-Lanús, Pedro Machado; el ex jefe de gabinete lomense, Guillermo Viñuales, el ex director de Seguridad nacional, Héctor Corrado, la secretaria de Desarrollo Social lanusense, Noelia Quindimil, el concejal Omar López; los ex candidatos a intendente, Walter Di Giuseppe, Mario Kanashiro, Facundo Prieto y Marcelo Fuentes y los ex diputados bonaerenses, Jorge Mancini y Mariano San Pedro.

Veremos cómo sigue la movida que comienza a dar que hablar, principalmente por el rechazo que tuvo por parte del intendente de Vicente López, Jorge Macri.