“Claramente hay un cansancio y mucha tristeza. Pido a la sociedad que vaya a votar, que acompañe. Más allá de la elección que pueda tener, es importante que vote. Entendemos que hay dolor”, dijo Santilli a la prensa.El dirigente estuvo acompañado por el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, y el precandidato a concejal Bruno Cenizo.Santilli destacó la importancia del campo y planteó “quitarle potestad a los presidentes (de la Nación) en términos de definición de las retenciones y que eso pase al Congreso”.El exvicejefe de Gobierno porteño instó a ir a votar “porque es importante decidir qué país queremos para nuestros hijos; un país de trabajo, con los chicos en las escuelas, donde podamos vivir en paz y los delincuentes estén en la cárcel. Eso se juega en este momento”.También abogó por bajar los impuestos y cargas laborales al sector pyme agropecuario de la provincia por tres años. En ese contexto, se comprometió a no acompañar proyectos de suba de retenciones y exhortó a “no repetir la historia de prohibir las exportaciones de carne porque ya sabemos lo que pasó”.Además, dijo que propondrá leyes de incorporación de tecnología. “El campo ha sido uno de los pioneros respecto de la tecnología en sus tractores, a la hora de la cosecha y de la siembra. Y después (hay que) organizar la producción de la provincia (de Buenos Aires) en distritos que nos permitan proyectar y salir hacia adelante”.“Los argentinos tenemos que construir un mecanismo que permita generar trabajo y ese debate de cómo generar trabajo es clave para la Argentina que viene”, añadió.Dijo que “siempre estamos atacando la problemática por ayudar al que está fuera del sistema, es necesario, la persona que está fuera del sistema no tiene cómo llevar pan a su casa. Pero la Argentina no genera trabajo privado hace más de 10 años y tenemos que abordar esa temática con una baja de impuestos, resolver el tema de la industria del juicio y viendo cómo la industria, las pymes, los productores y los comerciantes puedan generar trabajo”.Santilli propuso “reconvertir planes laborales en trabajo genuino. Se hace de dos maneras: con capacitación, oficios y estudio y con condiciones laborales que permitan que la pyme tome a ese ciudadano”.