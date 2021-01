Diego Santilli parece haberle sentido el ustito al conurbano Bonaerense. Fue Quilmes, Lanús, y ahora Varela. Así, el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reunió con el concejal varelense y referente del espacio, Pablo Alaniz, con quien visitaron al nadador hipoacúsico Sebastián Galleguillo en su casa ubicada en La Capilla y recorrieron el distrito, donde charlaron con comerciantes del distrito.

“La historia de Sebas es muy inspiradora. Está llena de pasión, de solidaridad y de empuje. Él es un orgullo varelense y un gran ejemplo de que nunca hay que darse por vencido: mantenerse a flote, aun en el contexto más adverso, depende de lo que cada uno haga o deje de hacer. Por eso siempre le pido a los varelenses que no bajen los brazos, que sigamos estando juntos para dar vuelta la historia de nuestro municipio”, expresó Alaniz al finalizar el encuentro.

Por su parte, Santilli dijo: “Vinimos a saludar a Sebastián, a Edmundo y a Marta y a felicitarlos por el gran esfuerzo que hacen. Estuve con Sebastián hace unas semanas en el Parque Olímpico de la Juventud, donde entrena para competir en las Sordolimpiadas de Brasil 2021, y realmente es emocionante ver la pasión que siente por la natación y la garra que le pone para superarse cada día. El triunfo del Halcón, Sebastián, está claro que los varelenses tienen mucho para dar!”.

Por último, Sebastián agradeció la visita a través de un video grabado por Santilli: “gracias por venir, es una gran visita para iniciar el año y una gran alegría para mi. Saludos para todos”.

Por otro lado, los referentes dialogaron con algunos comerciantes locales sobre el impacto de la pandemia en sus comercios y el esfuerzo que están haciendo desde que pudieron reabrir, para salir adelante. Estuvieron en una cafetería, una heladería, una tienda de ropa, una merceria y charlaron con efectivos policiales que cumplen servicio en la peatonal.

Durante la semana, el concejal recorrió comercios en la zona de El Cruce y conversó con Maximiliano en 9 de Julio, con Pablo y Macarena en San Juan Bautista y con Pablo en Zeballos. “Esta semana volví a visitar a comerciantes porque siento que nos necesitan más cerca que nunca: me junte con Maxi que tiene un emprendmiento de construcción de amoblamientos y con Pablo que se puso una casa de milanesas justo antes de la pandemia. Sea el rubro que sea, el denominador común es la preocupación por no volver a cerrar y las ganas de trabajar que tienen para recuperar el tiempo perdido”, contó Alaniz.

Sobre Sebastián

Sebastián tiene 18 años, nació con hipoacusia y su amor por la natación lo colocó en otro lugar. Actualmente, se entrena para competir en los Juegos Olímpicos de sordos (Brasil 2021) en el Parque Olímpico de la Juventud. Durante la pandemia, sus padres, Marta y Edmundo, le construyeron una pileta con chapas y plásticos en su casa para que él pudiera seguir con el entrenamiento en tiempos de cuarentena. Así fue como su historia se hizo conocida.