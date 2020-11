El vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Santilli, dialogó en exclusiva con Agencia Suburbana. Habló del trabajo que realiza la Ciudad para volver a la normalidad, hizo un balance de estos ocho meses de pandemia, destacó la importancia de la revinculación escolar, y brindó detalles de los encuentros que mantuvo con Néstor Grindetti, Jorge Macri y Martiniano Molina.

1-¿Qué balance hace sobre el desarrollo de estos primeros días del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO)?

-Esta funcionando bien. Hay mucha responsabilidad en la gente, como lo viene haciendo desde hace ocho meses. La gente viene cumpliendo, tomando distanciamiento y cuidándose. Otro paso positivo es ir retomando gradualmente nuestra vida, recuperando trabajo, desarrollo y todo lo que necesitamos.

2-¿Cree que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está un paso adelante en la toma de decisiones en reaperturas y la vuelta paulatina a la normalidad?

-Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos en función de la planificación. Nosotros vamos estudiando cada caso, cada lugar, cada situación. Empezamos, te acordás, cuando terminaban las vacaciones y la gente retomaba de sus viajes afuera y nosotros habíamos impuesto una cuarentena en los hoteles para evitar que personas asintomáticas no contagiaran a otros, y fue una política que funcionó. Después cuando tuvimos problemas en los barrios vulnerables fuimos con el DETECTAR a fondo, testeamos y aislamos a la gente que tenía Covid. Cuando decidimos empezar a poner en marcha la Ciudad lo hicimos en la visión de que nuestros números nos daba que en 90 días de aperturas había 90 días de caída paulatina, para llegar ahora a un promedio de 450 casos diarios, y mientras tanto tenés 100% de la construcción funcionando, el 100% del comercio funcionando, 100% de la industria funcionando y otras actividades que paulatinamente van recuperando. Eso es todo trabajo de planificación y de mucho esfuerzo.

3-¿Qué balance hace de la revinculación escolar, dando el primer paso esta semana?

-Para mí es lo que tenemos que hacer como país. Como país, nuestro trabajo más importante tiene que ser la educación. No es lo mismo, pese al esfuerzo inmenso que hicieron los docentes y alumnos, prepararse a través de una pantalla que la presencialidad. Para nosotros era importante dar ese primer paso y empezar la gradualidad. Empezamos con los chicos que terminan el secundario, el primario, después seguimos con los chicos que empezaban el primario y el secundario. Después empezamos con los chicos de 45 días a 2 años, sala de 2, sala de 3, de 4, primaria y secundaria. Y también los adultos, porque hay muchos adultos que quieren recibirse para tener un mejor trabajo. Eso lo pusimos en marcha hace un mes y una semana y está andando bien. Tenemos que seguir de esta manera para que de aquí a fin de año todos los alumnos puedan revincularse con la educación, aspirando a que el 17 de febrero del año que viene podamos empezar las clases como sentimos que debe empezar.

4-¿Está preocupado por el rebrote del virus que se produce en Europa o especula que va a estar primero la vacuna?

-No le tengo miedo, pero tenemos que tener es precaución. Tenemos que cuidarnos entre todos y seguir siendo lo que fuimos estos ocho meses como país, como ciudad. Respetarnos, cuidarnos, seguir usando el tapabocas. Aspiro a que empezando el verano tengamos algunas dosis para comenzar el proceso de vacunación.

5-¿Se va a vacunar?

-Primero hay que vacunar a los adultos mayores y grupos de riesgos que son los que más han sufrido. Si a mí me tocara, y estuviera la vacuna, no tengo ningún problema vacunarme como me vacuno todos los años contra la gripe.

6-¿Y qué vacuna se aplicaría: la Pfizer o la Rusa?

-Toda vacuna que pase la fase de seguridad y de eficacia que tiene que tener estaría dispuesto a dármela. No le tengo miedo a la nacionalidad, le tengo respeto a que sea autorizada.

7-¿Cómo proyectaba el 2020 en enero?

-Lo imaginaba lleno de proyecto, cómo lo imaginábamos con Horacio (Rodríguez Larreta). Lo proyectaba mejorando lo que nos falta, mejorando la seguridad. Habíamos logrado un 2019 llevando los delitos como hace 20 años atrás. Habían bajado todos los delitos en la Ciudad. Teníamos proyectado seguir siendo mejores, pero lamentablemente la pandemia generó lo que nos generó. Pero se lo generó a todo el mundo. Todo el mundo tiene menos niveles de actividad económica y un montón de problemas que la pandemia ha traído.

8-¿Piensa que se va a recuperar rápido la situación?

-Es lo que deseo. No sé si va a ser tan rápido. Va a llevar su tiempo en recuperar la caída que ha generado esta crisis.

9-¿Cómo fueron las reuniones que mantuvo en estos últimas semanas con los intendentes Néstor Grindetti (Lanús), Jorge Macri (Vicente López), y el ex intendente de Quilmes Martiniano Molina?

-Es muy importante el trabajo conjunto y el intercambio de ideas. Con Néstor Grindetti estuvimos un montón de proyectos para llevar adelante. Me acuerdo cuando nos paramos frente a donde hicimos el Puente del barrio Olímpico a Lanús, y eso era un baldío. Ahora en el lugar tenés un Polo Educativo, tenés un desarrollo de Lanús hermoso, y por eso hay que seguir trabajando juntos. Con Jorge Macri vimos unos dispositivos de seguridad puestos en Vicente López que están buenísimos. Lo mismo con Martiniano, estuve escuchando sus ideas y propuestas. Me parece que es lo que tenemos que hacer, plantear un ida y vuelta que logre la mejor calidad de vida de los vecinos y de todos nosotros.

Al finalizar, Santilli resaltó la importancia de esta etapa ya que comienza a ponerse en marcha la economía, por lo que pidió “mucha responsabilidad” de todos los actores para que no haya que dar marcha atrás y volver al confinamiento.