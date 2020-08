Bajo el título “Mucho ruido pocas nueces” la agrupación política que responde al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, salió al cruce de las acusaciones que el rector de la UNDAV, Jorge Calzoni, y el Consejo Superior de la Casa de Altos Estudios denunciaron en defensa del edificio municipal Beatriz Mendoza de Piñeyro.

El Comunicado Completo

“COMUNICADO- MUCHO RUIDO POCAS NUECES

Desde la Agrupación Eva Perón nos pronunciamos a modo de transmitir claridad e información pertinente ante las acusaciones sin fundamentos que un sector de la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Avellaneda está intentando instalar sobre la situación del “Edificio Municipal Beatriz Mendoza”.

Las autoridades de la UNDAV decidieron comunicar al estudiantado, a partir de una nota firmada por el vicerrector y decano, Ricardo Serra, en el año 2018, que la sede de cursada del Departamento de Ambiente y Turismo, sería en Piñeyro.

En la misma, Serra dice: “Agradecemos la buena voluntad del municipio, pero los espacios definidos para la UNDAV no permiten que el Departamento funcione en un lugar único, según lo que nosotros pensamos desde que se inició esta obra en el 2013. Por lo expuesto el Consejo Departamental informó al Sr. Rector que no consideraba conveniente avanzar en el acuerdo que no garantizaba el funcionamiento unificado del Departamento en el Edificio Beatriz Mendoza”.

Hemos sido testigos de la lucha que lxs compañerxs del CEDAT dieron para obtener un espacio propio, siendo artífices del acercamiento de la propuesta de funcionar dentro de dicho edificio. No podemos dar fe del mismo compromiso y esfuerzo por parte del RECTOR, quien se ha dedicado a viajar por todo el mundo participando de congresos, charlas, y exposiciones, pero no de presentar interés ante el pedido de les estudiantes. De lo que también hemos sido testigos es de la buena predisposición del municipio para con el crecimiento de nuestra UNDAV ya que la mayoría de los edificios en los que se desarrollan las carreras son propiedad de la MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA, quien los ha cedido en forma gratuita, añadiendo que el edificio de la sede Piñeyro, fue adquirido por la misma Municipalidad y posteriormente cedido en forma gratuita a la Universidad.

Quienes vivimos en Avellaneda sabemos de la voluntad política y del compromiso del compañero Intendente Jorge Ferraresi con la educación pública. Este ha sido uno de los distritos que ha realizado mejoras edilicias en la mayoría de sus instituciones (nivel inicial, primario, secundario y terciario), ha construido 18 edificios nuevos y ha implementado políticas públicas y programas universales tales como “Avellaneda Conectada”, “De Punta en Blanco”, “Avellaneda te veo bien”, que han sido garantes del cumplimiento de los derechos para lxs vecinxs durante los años de neoliberalismo feroz y que han posibilitado la continuidad educativa de niñxs y jóvenes.

Repudiamos la actitud inescrupulosa del Ing. Jorge Calzoni, quien luego de haber recibido 259 millones de pesos por parte del Estado Nacional, no ha podido resolver las cuestiones edilicias de la Universidad, por ocupar su tiempo en impulsar y profundizar diferencias en el campo nacional y popular con argumentos falaces.”