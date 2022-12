Se entregaron 450 certificados a vecinos de Berazategui que participaron de los Ciclos de Capacitaciones en emprendedurismo, marketing, diseño, programación e informática que lleva adelante la Municipalidad. El acto, realizado en la Sala de Conferencias del Edificio Municipal, fue encabezado por el intendente Juan José Mussi; y el secretario de Trabajo, Juan Manuel Parra.

De los 450 certificados, 195 corresponden a la Escuela de Emprendedores, 120 a los cursos organizados por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y 105 al Ciclo de Informática. Además, 30 fueron entregados a participantes del Voluntariado VolBer.

Al respecto, el intendente Mussi expresó: "Estoy orgulloso de que 450 vecinos de Berazategui se quieran capacitar para conseguir un trabajo. Los felicito. No estoy en contra de los planes, pero creo que solo deben ser transitorios y servir para abrir las puertas a un empleo digno y genuino. Quiero que la mayor cantidad de berazateguenses viva de su propio esfuerzo".

Por su parte, el director municipal de Empleo y Capacitación Laboral, Emiliano Di Domizio, remarcó que "todas estas iniciativas surgen de la importancia que tienen la capacitación y la inserción laboral de las personas. De esta manera obtienen herramientas para un futuro mejor".

En tanto, María Lujani, una de las vecinas que recibió su certificado, indicó: "Me enteré de los cursos a través de la página de Instagram de la Municipalidad. Este año tuve la oportunidad de formarme en Word avanzado, Excel básico e Informática. Me anoté para mi crecimiento personal, me dan más herramientas a la hora de buscar trabajo".