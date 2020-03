Los concejales comenzaron con el periodo ordinario. Encuentro en el que se aprobó

el traslado del recinto al ex Pozo de Quilmes para una sesión por el Día de la Memoria

Sin mucho debate y posiciones encontradas entre oficialistas y opositores, el Concejo Deliberante inició el periodo ordinario con un muy tranquilo encuentro, donde el cuerpo aprobó el traslado del recinto al ex Pozo de Quilmes para una sesión por el Día de la Memoria.

La actividad conmemorativa se realizará el miércoles 18 de marzo, es decir m6 días antes de la fecha puntual, cuando se realizará una sesión especial en las instalaciones del ex centro clandestino de detención denominado Pozo de Quilmes, donde supo funcionar la Brigada de Investigaciones de la Policía Bonaerense.

El lugar fue entregado recientemente por la Policía de la Provincia a las autoridades locales y será destinado al funcionamiento de un Sitio de la Memoria en Quilmes.

El ex Pozo de Quilmes está ubicado en la esquina de Garibaldi y Allison Bell, donde funcionó la Brigada de Investigaciones y luego la DDI de Quilmes. Entre 1975 y 1979 fue utilizado como Centro Clandestino de Detención para el “depósito de prisioneros”, lugar de tortura y de maternidad clandestina. En ese lugar hubo al menos 250 personas secuestradas, entre ellas niños y niñas, por lo menos siete embarazadas y extranjeros. Formó parte de la red represiva que desplegó la Policía Bonaerense dentro del circuito de centros clandestinos de Buenos Aires conocido como Circuito Camps.