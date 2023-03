A semanas de haberse lanzado la Mesa Patricia Bullrich 2023 Quilmes, varios de los integrantes ya mostraron sus cartas de cara a la elección y confirmaron que quieren ser los candidatos a intendentes por el espacio en Quilmes. Táctica que en la mayoría de los casos es utilizada para negociar un buen posicionamiento en una futura lista de unidad. Algo viejo que se repite elección tras elección.

La mesa está integrada por las legisladoras nacional María Ángel Sotolano y provincial Lorena Petrovich; la concejal Patricia Capparelli; los concejales (MC) Jorgelina Kos Grabar, Susana Maderal, Walter Queijeiro y Julio Ramírez; el ex funcionario nacional Diego Lanzelotti; los exfuncionarios quilmeños David Hoyos y Carlos Vargas Eguinoa y los referentes Adrián Filosa y Juan Carlos Gil.

De esos integrantes, al momento se anotaro tres aspirantes a competir en las PASO frente al larretista Martiniano Molina. Los anotados son el ex funcionario de la Alianza Diego Lanzelotti, el empresario Adrián Filosa, el ex concejal y periodista Walter Queijeiro. No se descarta que también se sumen a la pelea dos importantes mujeres: Maru Sotolano y Lorena Petrovich. Ambas hacen público sus ganas de gobernar la ciudad.

Por todo esto, el Bullrichsmo se recalienta día a día de cara a las PASO que se darían puertas adentro de Juntos por el Cambio. Otro capítulo es el rol de la Unión Cívica Radical dentro de la alianza con el PRO.