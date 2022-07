Junto al jefe de Gabinete, Diego Kravetz y el secretario de Educación, Empleo y Deportes, Damián Sala, el intendente de Lanús Néstor Grindetti presentaron Lanús Deporte 2022 que se realizó en el nuevo gimnasio realizado por la Fundación Pupi en el Parque Piñeiro ubicado en Remedios de Escalada.

“Esto me hace especialmente feliz, porque yo me crié en un club de barrio, en un club de barrio que lamentablemente, era muy chiquito, que desapareció porque no tuvo apoyo de un Estado presente que pensara que el club es un lugar de contención. Por eso también un gracias enorme a toda la dirigencia de los clubes de barrio que manejan esto con una seriedad enorme, con mucho amor por los chicos." expresó Néstor Grindetti, y remarcó: "Nuestro trabajo está en seguir apoyando el espacio de contención que son los clubes en sus barrios y la ayuda que le da a cada uno de estos chicos".

A su vez, el jefe de Gabinete de Lanús, Diego Kravetz subrayó: “Los chicos tienen que estar en tres lugares: En la casa, en la escuela y en el club. No hay otro lugar para estar. No es la calle, no es de noche en una plaza, es en el colegio, es en la casa o en el club. Y esto que estamos haciendo acá es apoyar para que los clubes sean un lugar de contención para que los chicos no salgan de ese camino y sean felices.”

Entre las actividades destacadas, figuró el Programa Volver al Club. A través del mismo, ya se efectuó la puesta en valor de 50 instituciones mediante trabajos de pintura, se otorgaron subsidios a más de 100 y se concretó la entrega de luminaria y kits deportivos a otras 60.

Asimismo, se ejecutaron sustanciales mejoras en los parques Eva Perón (con puesta en valor de todos los sectores y el agregado de 14.000 Mts2. de espacio verde) y en el mismo Piñeiro en el cual, se hicieron trabajos de ampliación y nuevas canchas deportivas. Las obras también incluyeron la instalación de juegos infantiles en ambos polideportivos.

En cuanto a formación y capacitaciones, el Municipio ya cuenta con 60 alumnos en la Escuela de Árbitros de Fútbol y con 30 en la de Técnicos de Fútbol de Salón. Para seguir estimulando la pasión deportiva, se dictarán nuevos cursos y seminarios gratuitos para profesionales.

La conformación de las 6 ligas municipales es otra iniciativa que crece cada año y ya contabiliza más de 3500 jóvenes que asisten a 38 clubes del distrito. En total, 520 participan en la de Patín, 1995 (Futsal), 420 (Fútbol Femenino), 185 (Handball), 210 (Básquet) y 255 (Hockey).

El apoyo económico a deportistas locales a través de subsidios, las actividades libres en polideportivos (como las clases de Moverse es Salud) y los diferentes programas escolares completan las propuestas para los amantes de la actividad física. En números, 4200 participaron en Atletismo escolar, 660 en Mini Handball y 500 en Natación.

Sobre las propuestas recreativas, un total de 2800 niños y niñas asistieron a la colonia de verano y 6200 vecinos y vecinas disfrutaron de la pileta. Se trata de una actividad que se desarrolla durante los meses de calor para que las familias disfruten su tiempo libre.

Por último, se detallaron los preparativos para los Torneos Bonaerenses; una tarea anual que, a la fecha, ya sumó a 5575 participantes que representarán a la comuna durante el 2022.

Estuvieron presentes el presidente de la Fundación PUPI, Andrés De La Fuente, el subsecretario de Deporte, Gabriel Facal y funcionarios del área, entre otros.