El dato comenzó a trascender en las últimas horas. Las distintas fuentes aseguran que el ex intendente de Quilmes y titular de la UOM Regional, Francisco Gutiérrez, se reunió con el dirigente peronista Jorge Molina en su casa de la Ribera. Jorge, padre del actual intendente Martiniano Molina, fue un hombre de confianza de Gutiérrez en su primera gestión, donde Molina padre ocupó la presidencia del Concejo Deliberante y fue primero en la línea sucesoria del intendente municipal. ¿Fue cierto en encuentro? De haberse producido, ¿qué estuvieron charlando?. Cercanos al ex jefe comunal no obviaron dar respuesta a la requisitoria. Algo que recalentó más las versiones. Mientras tanto, las chicanas políticas comienzan a verse en las redes sociales.