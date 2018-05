En el marco de la grave crisis económica y política que atraviesa el país, dirigentes y militantes de todas las extracciones del peronismo de Berazategui realizaron una muestra de unidad. En un encuentro, hicieron un diagnóstico sobre la actual coyuntura nacional, reivindicaron las banderas del Justicialismo y se comprometieron a fortalecer al movimiento a nivel distrital.

Encabezados por el presidente del Partido Justicialista de la ciudad, Juan José Mussi; el titular del Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, Roberto “Mata” Rodríguez; el secretario general del Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines (SOIVA) e integrante de las 62 Organizaciones nacionales, Horacio Valdéz; el ex diputado provincial Hugo Guerrieri; el subsecretario de Relaciones Sindicales y Secretario general del Triunvirato de la CGT, Andrés Nikitiuk; el dirigente de la UOM, Jorge Córdoba; miembro de la Comisión Directiva de la ADB, Norberto Filippi y el secretario de Dante Palladino, Juan Carlos Duccar, entre otros dirigentes políticos, sindicales, educativos y juveniles del peronismo local, funcionarios, concejales del bloque Justicialista, trabajadores municipales y profesionales.

“Es un hecho inédito en estos momentos. En Berazategui nos reunimos con todos esos compañeros con los que muchas veces nos preguntamos: “¿Por qué tenemos que estar en espacios diferentes cuando todos pensamos lo mismo?”. Ojalá esto sea un ejemplo a imitar por dirigentes de otros distritos y pueda replicarse, aspirando a alcanzar la unidad total del Movimiento Nacional y Popular”, manifestó con entusiasmo el histórico referente del PJ, Juan José Mussi.

Por su parte, el millonario mercantil Roberto “Mata” Rodríguez, analizó que “hoy es un día trascendental para Berazategui, porque estamos expresando que el peronismo vuelve a ser una alternativa para la sociedad, en medio de una situación crítica a la que el país ha llegado, con un Gobierno que ya ha anunciado que acordará con el FMI, lo que implicará más reducción del Estado, más despidos, reforma laboral y recorte en las jubilaciones. En este marco, estamos demostrando que Berazategui nos convoca a todos los peronistas, dejando de lado las diferencias, trabajando con humildad y resignando aspiraciones personales, porque no hay nada más importante que la Patria”.

En la misma línea se pronunció Horacio Valdéz, quien aseguró: “Para los peronistas de Berazategui hoy es un día muy especial, ya que hemos tenido la voluntad de juntarnos y tratar de construir una alternativa común, que nos permita vivir mejor. El actual modelo económico no cierra para el pueblo trabajador y la solución a los problemas de la gente siempre las tuvo el peronismo, porque tiene otra filosofía: con el trabajo como gran ordenador de la vida de los argentinos”. En este sentido, el sindicalista se mostró satisfecho con el resultado de la reunión e indicó: “Realmente es un paso muy importante, que debiera ser ejemplo y contagiar a toda la provincia de Buenos Aires”.

Para Hugo Guerrieri, en tanto, este encuentro “quedará registrado en la historia del peronismo de Berazategui como un momento fundacional, porque a partir de ahora comienza una nueva etapa de unidad, que significará un ejemplo para el movimiento a nivel provincial y nacional. Ese es nuestro objetivo, y el Dr. Juan José Mussi lo ha comprendido muy bien, avan-zando positivamente hacia esa dirección”.

Estuvieron presentes, además, el presidente del Consejo Escolar de Berazategui, Héctor Peñalva; César Gabriel Gigli, miembro de la Asociación de Abogados local; Eduardo Favarro, médico de Villa España; Santiago Spadafora, médico personal y colaborador del fallecido obispo Jorge Novak; miembros de dirigentes locales de La Cámpora, Kolina, el Movimiento Evita, Peronismo Militante, la JP y la Secretaría de la Mujer del PJ.