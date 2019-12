BERAZATEGUI

La Municipalidad de Berazategui informa que durante el asueto y feriado por Año Nuevo (31 de diciembre y 1° de enero) se mantendrán de guardia los siguientes servicios:



En primer lugar, se solicita a los vecinos no sacar los residuos domiciliarios el lunes 30 y martes 31 de diciembre, ya que el 31 y el 1º de enero no circulará el camión recolector. A partir del miércoles 1/01 ya se puede sacar la basura, en su horario habitual de 19.00 a 21.00, y se pide que si tienen que tirar vidrios, los dejen separados y con un cartel de aviso, para que los trabajadores no se lastimen.

Por otra parte, ante urgencias vinculadas al alumbrado público, servicios sanitarios (cloacas y agua) u otros, podrán contactarse el 31 de diciembre con el Centro de Atención al Vecino (CAV), al 0800-666-3405, en el horario de 8.00 a 18.00.

Los siguientes Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), en tanto, permanecerán de guardia médica y enfermería durante las 24 horas:

– CAPS N° 1 Dr. Javier Sábatto, Av. 14 entre 131 y 132, Berazategui Oeste.

– CAPS N° 2, calle 159 entre 54 y 55, Hudson.

– CAPS N° 3, calle 457 A y 415, Gutiérrez.

– CAPS N° 5, calle 159 B entre 23 y 24, Berazategui.

– CAPS N° 11, calle 517 y 611, Ruta 36 (ex Ruta 2) km 38,5, El Pato.

– CAPS N° 14, calle 151 A y 35, Plátanos.

Además, también estará disponible el servicio de ambulancias y de atención de emergencias (CEM), llamando desde un teléfono fijo o celular al 4391-1067, o (solo desde un teléfono fijo) al 107.

Pirotecnia



En Berazategui está prohibido el uso y comercialización de pirotecnia desde el año 2008, a partir de la Ordenanza Nº 4208. Es por eso que desde la Municipalidad se informa que durante diciembre y los meses de verano habrá operativos encargados de sancionar a aquellos que violen esta norma. Las multas tendrán un valor de entre 10 y 15 mil pesos, sumado al decomiso de la mercadería.

En este marco, se solicita a los vecinos denunciar (de forma anónima) el uso y comercialización de pirotecnia, comunicándose con el Centro de Operaciones Municipales (COM) al 0800-999-2525 o al 0800-999-0247, que atiende todos los días durante las 24 horas.

QUILMES

El Municipio de Quilmes informa a la comunidad que el martes 31 habrá asueto administrativo y detalla a continuación el esquema de funcionamiento dispuesto para los servicios públicos en estas fiestas:

*Salud*

Habrá 11 ambulancias operativas del SAME y estarán garantizadas las guardias médicas en el ex Dispensario Dr. Ramón Carrillo (Marcelo T. Alvear esquina Islas Malvinas), el Hospital Dr. Eduardo Oller de San Francisco Solano (calle 844 Nº 2100), el Hospital Dr. Isidoro Iriarte (Allison Bell 770, Quilmes), el CIC María Eva (Pampa 4326), la Unidad Sanitaria Villa Augusta (Bahía Blanca entre Colombia y Ecuador), la UPA 17 (Cabo Raúl Sessa 1499) y el Centro Asistencial Modelo Don Bosco (Pringles 1010).

*Seguridad*

Con guardias las 24 horas de Tránsito, Patrulla Urbana y Defensa Civil, los móviles recorrerán las calles del distrito para brindar asistencia ante cualquier emergencia.

*Recolección de residuos*

El martes 31 solo funcionarán los turnos matutinos; mientras que el miércoles 1º se prestarán los servicios vespertinos y nocturnos, a partir de las 16.

*Cementerio de Ezpeleta*

El martes 31 permanecerá abierto hasta las 17, y el miércoles 1º estará cerrado.

*Teléfonos de emergencia*

103 Defensa Civil

107 SAME

147 Seguridad Ciudadana