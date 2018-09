En tiempos donde el presidente del Consejo Escolar, Danilo D’Angelo, atraviesa una fuerte tormenta polìtica y de representatividad, incluso con dardos de proveedores y sus propios pares, otro problema se le sumaría al oficialismo puertas adentro del área.

Esta nueva problemática se produce ante las “ilegales” y reiteradas licencias extraordinarias “sin goce de haberes” que vienen tomando los consejeros titulares, Pablo Gómez y Claudia Rodríguez, por lo que se les solicita que asuman el cargo o presenten su renuncien, cuestión que cambiaría de plano las autoridades del Consejo. El tema ya fue advertido mediante carta documento por el Secretario Técnico del Consejo Escolar, a pedido de Provincia.

Esta situación, pone en problemas a los consejeros Pablo Splawski y Marisa Rossi porque no estarían en condiciones de asumir como consejeros hasta que los titulares no presenten la renuncia. Hoy ambos son consejeros como si nada.

Asimismo, en la última sesión, D’Angelo comentó que participo de una reunión junto a el jefe distrital Oscar Dro y unas 40 escuelas, en donde se habló de la crítica situación que atraviesan los estable-cimientos educativos de la ciudad.

Pero la frutilla del postre se produjo con la fuerte discusión entre el consejero Dro y D’angelo por algunas cuentas pendientes “poco claras” que habrían quedaron pendientes cuando Dro era tesorero del Consejo y responsable de Infraestructura.

Hay que recordar que la relación entre el Presidente y el ex Tesorero nunca fue buena y llegó al pico de conflicto cuando Dro renuncia a la Tesorería y no quería firmar los últimos remitos.