Con una Justicia lenta para dar respuesta a las exigencias de la sociedad, al parecer, la rapidez judicial la tienen para otorgarse beneficios que el resto de los ciudadanos de la Provincia carecen. Privilegios que los integrantes del poder judicial de la Provincia de Buenos Aires tendrán después de la cuarentena social y obligatoria dispuesta por el presidente Alberto Fernández.

Así lo hizo saber la Suprema Corte de Justicia Bonaerense al rubricar la acordada 3979 que los privilegia a todos los agentes, funcionarios, y jueces. Acordada que está firmada por los jueces Soria Daniel, De Lazzari Eduardo, Genoud Luis, Torres Sergio, Pettigiani Eduardo, y Kogan Hilda.

Lo raro del beneficio que se le otorga a los judiciales se produce en tiempos en que abogados de los distintos departamentos judiciales de la Provincia reclamaron, y siguen quejándose, por la posibilidad de trabajar y de que la Justicia funcione con normalidad.

Ante esta situación, la Suprema Corte Acuerda en su artículo primero: “Suspender la feria judicial establecida en el artículo 1° inciso B) del decreto ley 7951 –texto según ley 11765- (artículo 3° del citado decreto ley)”.

Asimismo, en su artículo segundo, el máximo tribunal de la Provincia establece: “Encomendar a la Secretaría de Personal la elaboración de una propuesta que respete el derecho de los magistrados, funcionarios y agentes a gozar, con base en el presente acto, de una licencia compensativa, fraccionable en periodos no mayores de cinco (5) días hábiles consecutivos, que no podrá acumularse con ninguna otra licencia y que deberá ser usufructuada dentro de los tres (3) años siguientes al de finalización de la pandemia, cuidando de no generar una afectación al servicio de justicia.

Al finalizar, la Suprema Corte establece en su artículo tercero: “Regístrese, póngase en conocimiento de la Procuración General, comuníquese vía correo electrónico y publíquese en la página web de la Suprema Corte de Justicia y en el Boletín Oficial, encomendando a la Dirección de Comunicación y Prensa su difusión en los medios de comunicación masiva.

Licencias “de Cayetano” en los Tribunales de Familia quilmeños

“De Cayetano”, “de querusa”, “sotto voce”, como le quieran decir. La cuestión es que en los Tribunales de Familia quilmeños se las están arreglando para pilotear la suspensión de la judicial de facto. Y nos referimos a la posibilidad que otorga la reciente acordada de la Corte. Esto es algo que ya se viene dando de facto. Todo parece que se resolvió en el grupo de WhatsApp que reúne a magistrados de ese fuero. Allí sus señorías decidieron darle a sus empleados “de a dos días” y los más llamativo, “sin justificar nada”. Así lo comentó una jueza jubilada en una reunión con pares de la magistratura.

Malestar entre los magistrados quilmeños por la suspensión de la feria

La suspensión de la feria judicial de invierno por parte de la Suprema Corte bonaerense generó amplió malestar entre los jueces quilmeños. Así lo comentó a varios colegas el propio presidente del Colegio de Magistrados de Quilmes, Mario Caputo. “Hay un terrible malhumor”, le expresó a pares cercanos. “Fue muy mal receptada” la suspensión, comentó en confianza. A lo que una colega le puntualizó que ese descontento se nota más en Familia, por lo que se ve en un grupo de WhatsApp donde participan los jueces de ese fuero.