Familiares, amigos y colegas del médico Vicente 'Tito' Campolo, presuntamente asesinado en su casa de Quilmes Oeste, y en medio de una lentitud judicial sorprendente, por llamarlo de alguna manera, volvieron a redactar una singular carta esperando una pronta resolución por parte de la Justicia.

"Seguimos esperando que la justicia recuerde que aún no resolvieron el asesinato de Vicente José Campolo, lleno de tristeza y amargura de ver cómo no hacen nada, mi papá como la familia Campolo vivió en quilmes desde 1921, siempre haciendo bien a nuestra comunidad, nuestra historia siempre con trabajo y esfuerzo.

Todos de respeto y trabajo empezaron en la carnicería, la cual hoy sigue funcionando porque mi primo la siguió sosteniendo en el tiempo por el orgullo de ser Campolo, de formar parte de quilmes y no por dinero que le pueda brindar. Mi tío abuelo boxeo representando a Quilmes, a Buenos Aires y a la Argentina ante el mundo. Mi abuelo fue médico y se ocupó del bienestar de muchísimas personas, sus hijos ambos Médicos dedicados con amor a la gente y a su trabajo. Mi papá, con todo su amor por la profesión y dedicación para atender a quien lo necesitara de manera desinteresada, ahora lo asesinan y a Quilmes no le importa ponen a alguien que vino de paso desde La Plata otro que cae desde Lanús, universitarios de prestigio, en cargos sumamente importantes, tanto es así que son los encargados de hacer Justicia, y no hacen nada de nada, dejaron perder pruebas fundamentales por no hacer su trabajo, se jactan diciéndome de que ellos van a defender a mi papá, de que ellos tienen suma interés en resolver el caso de mi papá, y no hacen nada, hasta algo simple como debía ser la transición a un nuevo Fiscal, lo hacen lerdo y desprolijo dicen que se debe esperar los plazos del abogado de la defensa y nunca le corrieron traslado para que conteste. A mí en la cara el Juez De. Juan José Anglese me dijo que trabajaría de manera ordenada y con suma prolijidad, que estaría atento al plazo para poder excusar a la Dra Mariana Patricia Curra Zamaniego, y como lo va a hacer si no le corrió traslado al patrocinante de la defensa, bueno así estamos, hoy porque es feria judicial, hoy porque estoy de turno, hoy por la pandemia, hoy porque estoy de vacaciones, bueno así no es, cuando se trabaja enserio no hay vacaciones, no hay domingos ni feriados ni 31 de Diciembre , solo se hace lo que se debe hacer.

Los dejo invitados a que me citen si les quedo alguna duda así lo charlamos personalmente nuevamente.

Roguemos que la próxima semana se despierten y empiecen a trabajar como de debido.

Seguimos buscando Justicia x TiTo!!!"